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        Haberler Dünya ABD güçleri, Fırat nehrinin kıyısındaki üslerine 700 PKK/YPG'li terörist sevk etti | Dış Haberler

        ABD güçleri, Fırat nehrinin kıyısındaki üslerine 700 PKK/YPG'li terörist sevk etti

        ABD güçleri, terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Haseke ilinden İran destekli grupların temas hattı olan Fırat Nehri yakınındaki üslerine 700 PKK/YPG'li teröristi sevk etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 21:31 Güncelleme: 05.08.2024 - 21:31
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        ABD üslerine PKK/YPG'lileri sevk etti
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        Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD güçleri, Haseke'deki Robarya, Rümeylan ile Şeddadi üslerinden dün İran destekli grupların temas hattı olan Fırat Nehri'nin yakınındaki Koniko ve Ömer petrol sahası üslerine PKK/YPG ve Arapların oluşturduğu Sanadid güçlerinden 700 teröristi sevk etti.

        ABD güçleri Haseke'deki üslerden ayrıca 70 araçtan oluşan ve içinde kapalı mühimmat kasaları ile Humvee tipi zırhlı araçların olduğu askeri konvoyu Koniko ve Ömer petrol sahası üslerine gönderdi.

        ABD güçleri dün de Irak’tan 4 helikopterle Haseke ilindeki Rümeylan üssüne personel taşımıştı.

        ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

        ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

        Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

        Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #ABD
        #Suriye
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