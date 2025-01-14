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        Haberler Dünya ABD Ermenistan ile anlaşma imzaladı | Dış Haberler

        ABD Ermenistan ile Stratejik İş Birliği Belgesi imzaladı

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ABD ile Ermenistan arasındaki iş birliğini güçlendirmek adına bir araya geldi. İkili, Stratejik İş Birliği Belgesini imzaladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 23:10 Güncelleme: 14.01.2025 - 23:10
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        ABD Ermenistan ile anlaşma imzaladı
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        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi.

        İkili, ABD ile Ermenistan arasındaki iş birliği artırmak adına Stratejik İş Birliği Belgesini imzaladı. Blinken "İmzalanan belge ile birlikte ABD-Ermenistan İş Birliği Komisyonunu kurmuş olduk." dedi.

        İmzalanan belge vasıtasıyla ABD ile Ermenistan arasında ekonomiden savunmaya; demokrasiden adalete kadar birçok alanda iş birliği yapılması bekleniyor.

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