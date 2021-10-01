ABD'de Trump kitabı: Erdoğan'a ilginç soru

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne sordu? Son dakika: Kitabı çıkmadan olay oldu

HABERTURK.COM

ABD, eski Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham’ın eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında bilgilerin yer aldığı "Sorularınızı Şimdi Alabilirim" isimli yeni yayımlanacak kitabını konuşuyor. Kitapta Trump'ın liderle görüşmelerindeki gaflar, ilginç sorular yer alıyor.

Aynı zamanda Melania Trump'ın eski özel kalem müdür olan Grisham'ın kitabından Associated Press ve The Guardian da yer alan bilgiler göre öne çıkanlar başlıklar;

DONALD TRUMP

Grisham, "Kızgın hali korkunçtu. Ve hak etse de etmese de sinirini herkesten çıkarabilirdi" ifadelerini kullanıyor; "İnsanların özgüvenini, görünüşlerini, zekalarını sorgular, birine en çok zarar vereceğini düşündüğü şeyi bulurdu."

Grisham, Trump'ın Beyaz Saray avukatlarını özellikle hor gördüğünü söyleyerek, "Yapmak istediği şeylerin etik olmadığını veya yasa dışı olduğunu söylemelerinden hoşlanmadı." ifadelerini kullandı.

Grisham, personelin Trump’ın gazabından kaçınmak için sık sık Trump'ı aldattığını yazdı.

MELANIA TRUMP

Grisham, eski First Lady'yi, Trump'ın destekçilerinin 6 Ocak'ta Kongre binasına yaptıklarını saldırıyı şiddeti kınamayı reddeden bir Marie Antoinette figürü olarak tanımlıyor.

Melania Trump'a "Barışçıl protestoların her Amerikalı'nın hakkı olduğunu, ancak kanunsuzluğa ve şiddete yer olmadığını anlatan tweet atmak ister misiniz?" diye sorduğunu söylüyor. Melania Trump ise bana tek kelimelik bir yanıt gönderdi: 'Hayır'.

"Melania Trump'ın halkın önüne çıkmaktan o kadar kaçıyordu ki, Gizli Servis ona gayri resmi olarak 'Rapunzel' adını verdi çünkü o asla kulesinde kaldı, asla inmedi."

LİDERLERLE TUHAF DİYALOG

Grisham ayrıca, Trump'ın "yabancı liderlere sık sık çılgınca şeyler söylediğini" ve bunun saçmalıktan endişeli şeyler kadar değişen bir yelpazede olduğunu yazıyor.

O tuhaf sorulardan birinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmesinde yaşandığı anlatılıyor. Buna göre Trump görüşme sırasında bir anda bir ABD vatandaşının Türkiye'de cezaevinde işkence görmesini konu alan filmi gündeme getirerek, " Aranızda Geceyarısı Ekspresi’ni izleyen var mı? O sizin için biraz karanlık bir film" diye sordu.

Kitapta, "Heyetten pek az tepki geldi. Sonra sohbet sanki Trump hiç böyle bir şey dememiş gibi devam etti" ifadeleri kullanıldı.

Trump'ın Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüşmesinde "Hindistan'ın bütün evsizleriyle, kendisine Kaliforniya'yı hatırlattığını" söyledi.

Grisham, Trump'ın genel olarak Avrupalı liderleri pek sevmediğini söylerken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yönelik "O ödlek bir adam. 120 poundluk (yaklaşık 55 kilo) bir hiddetten ibaret" dediği iddia edildi.

DİKTATÖRLER

Grisham, Trump’ın için “Her zaman diktatörlerin kendisine saygı duymasını istiyor gibiydi” diyor.

2019'da Japonya’da G-20 toplantısında, Trump'ın Rus lider Putin’in kameralar önünde yatıştırmaya niyetli göründüğü bir görüşmeyi anlattı. Trump, “Tamam, birkaç dakikalığına sana karşı biraz daha sert davranacağım. Ama bu kameralar için ve onlar gittikten sonra konuşuruz. Anlıyorsun” ifadelerini kullandı.

KISKANÇLIK

Kitap, personel ve Trump ailesi arasındaki derin kıskançlığı da anlatıyor. Melania Trump, Trump’ın kızı Beyaz Saray danışmanı olan Ivanka Trump için “Prenses” takma adını kullandığı ifade ediliyor.

First Lady'nin sık sık şikayet ettiğini anlatan Grisham, "Prenses her zaman babasına koşar," dedi.

Grisham, Ivanka Trump ve kocası Jared Kushner'ın Birleşik Krallık'ta Kraliçe II. Elizabeth'in ev sahipliğinde verilecek resmi bir akşam yemeği öncesinde resmi bir selamlamanın parçası olmak için yaptıklarını hatırlıyor.

"Jared ve Ivanka, Birleşik Krallık'taki William ve Kate ile aynı seviyede, ABD’nin kraliyet ailesi olduklarını düşündüler" diye yazıyor.

SAÇI

Trump'ın saçının, hayal ettiğinden çok daha uzun olduğunu söyleyen Grisham, "Muhtemelen bir açılışta kurdele kesebilecek büyük makasla saçlarını kendisi kesiyor." dedi.

Grisham, "Ve kendine özgü ten rengine gelince… Beyaz Saray'da solaryum olmadığını söylüyor. Başkanın görünüşü, her sabah yüzüne yaptığı makyajla, sanki bir televizyon programına çıkacakmış gibi duruyordu" ifadelerini kullandı.