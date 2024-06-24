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        Haberler Dünya ABD Dışişleri raporu ortaya koydu: Suriye'de PKK/YPG çocukları silah altına almaya devam ediyor | Dış Haberler

        ABD Dışişleri raporu ortaya koydu: Suriye'de PKK/YPG çocukları silah altına almaya devam ediyor

        ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Amerika tarafından desteklenen terör örgütü PKK/YPG'nin, çocukları silah altına aldığını kendi raporuyla belgeledi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın katıldığı programla açıklanan 2024 İnsan Kaçakçılığı raporuna göre PKK/YPG terör örgütünün uzantıları da dahil olmak üzere Suriye hükümet güçleri, rejim yanlısı milisler ve "devlet dışı silahlı" grupların erkek ve kız çocukları çatışmalarda kullandığı kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 23:26 Güncelleme: 24.06.2024 - 23:26
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        'YPG çocukları silah altına alıyor'
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        ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yıllık olarak yayımlanan İnsan Kaçakçılığı raporunda bu yıl da Suriye'de, ABD'nin eğitip silahlandırdığı ve "SDG" adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, çocukları zorla silahlı kadrosuna katmaya devam ettiği belirtildi.

        2024 İnsan Kaçakçılığı raporu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın katıldığı programla açıklandı.

        İnsan Kaçakçılığı raporunda, PKK/YPG terör örgütünün uzantıları da dahil olmak üzere Suriye hükümet güçleri, rejim yanlısı milisler ve "devlet dışı silahlı" grupların erkek ve kız çocukları çatışmalarda kullandığı kaydedildi.

        Raporda, ABD'nin eğiterek silahlandırdığı ve bölgede müttefiki kabul ettiği "SDG" adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, çocukların silah altına alınmasına ve istismarına son vermek için Birleşmiş Milletler kararlarına uymayı taahhüt ettiği ancak bölgede faaliyet gösteren uluslararası bir kuruluşun, örgüte bağlı silahlı grupların 2022 ve 2023'te çocukları silah altına almaya devam ettiğini bildirdiği aktarıldı.

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        Böylelikle ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Amerika tarafından desteklenen terör örgütü PKK/YPG'nin, çocukları silah altına aldığını kendi raporuyla belgelemiş oldu.

        Terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması "Devrimci Gençlik Hareketi"nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki "eğitim kursları" adı altında sahte duyurular yaparak çocukları hileyle ve zorla silah altına almaya ve radikal gençlik yapılanmalarına katmaya devam ettiğine dikkati çekilen raporda, bu çocuklara daha sonra Irak'taki Kandil Dağı'nda silahlı eğitim verildiği kaydedildi.

        Raporda, "Suriye'de çocukların savaş ve destek görevleri için silah altına alınması veya kullanılması yaygın olmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

        2023'TE 231 ÇOCUK ZORLA SİLAHLI KADROYA KATILDI

        Birleşmiş Milletlerin (BM) 20 Haziran'da açıkladığı, 2023'e ilişkin "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda, Suriye'de "SDG" adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ve bağlı yapılanmaların 231 çocuğu zorla silahlı kadrosuna kattığı belirtilmişti.

        PKK/YPG ve diğer yapılanmalarının, 2023'te 8 çocuğu öldürdüğü ya da sakat bıraktığı ifade edilen raporda, teröristlerin 31 okul ve hastaneyi silahlı faaliyetleri için dönüştürdüğü anlatılmıştı.

        BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapordaki değerlendirmesinde, "Suriye'de çocuklara karşı yapılan ağır ihlal sayısı endişe verici. Uluslararası insancıl hukuka ve uluslararası insan hakları hukukuna uyulması, tüm çocukların koşulsuz ve derhal serbest bırakılması, okul ve hastanelere saldırıların durması ve bu binaların askeri amaçlarla kullanılmaması gerek." ifadelerini kullanmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #PKK/YPG
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