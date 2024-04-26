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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun Filistin destekçisi protestocularla ilgili açıklaması baskı çağrısı değil

        ABD Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun Filistin destekçisi protestocularla ilgili açıklaması baskı çağrısı değil

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'deki öğrenci protestolarının Harvard Üniversitesi'ne kadar sıçramasının ardından "Amerika'nın üniversite kampüslerinde olup bitenler korkunç. Çeteler önde gelen üniversiteleri ele geçirdi" dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise bu ifadelerin baskı çağrısı olmadığını savundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 01:28 Güncelleme: 26.04.2024 - 01:29
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        ABD: Netanyahu'nun açıklaması baskı çağrısı değil
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        ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD üniversitelerindeki Filistin destekçisi protestolara ilişkin açıklamasının "baskı çağrısı" olduğu görüşüne katılmadığını bildirdi.

        Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        ABD'deki okullarda Gazze gösterileri yayılıyor
        ABD'deki okullarda Gazze gösterileri yayılıyor

        Patel, Netanyahu'nun sözlerinin, ABD üniversitelerinde Filistin lehine eylem yapan protestoculara yönelik baskı çağrısı olup olmadığı sorusuna, "Onun (Netanyahu'nun) yorumlarına açıklama getirmeyi kendi başbakanlık ofisine bırakacağım ancak onun baskı çağrısı yaptığına inanmıyorum." sözleriyle cevap verdi.

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        Netanyahu'nun sözlerinin yabancı bir liderin ABD'nin iç politikasına müdahale etmek anlamına gelip gelmediği sorusuna ise Patel'in cevabı, "Bunu müdahaleyle aynı kefeye koyamam." şeklinde oldu.

        Netanyahu, ABD'deki öğrenci protestolarının Harvard Üniversitesine kadar sıçramasının ardından yayımladığı video mesajında, "Amerika'nın üniversite kampüslerinde olup bitenler korkunç. Çeteler önde gelen üniversiteleri ele geçirdi." ifadesine yer vermiş, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı protesto yapan öğrencileri, "Yahudi karşıtı çeteler" olarak nitelemişti.

        PATEL: EK BİLGİ BEKLİYORUZ

        Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel, Gazze'de bulunan 3 toplu mezarla ilgili iddiaların açığa kavuşturulması için Gazze'deki yetkililerin bağımsız soruşturma talebinin iletilmesine karşın bu konuda İsrail ordusundan yapılan açıklamaları adres gösterdi.

        Toplu mezarlarla ilgili bağımsız bir kuruluş tarafından araştırma yapılması fikrinin Amerika tarafından neden desteklenmediği sorusuna doğrudan cevap vermeyen Patel, "İsrail hükümetinden bazı ek bilgiler görmek istemeye devam ediyoruz. Kapsamlı bir araştırmayla bazı ek yanıtlar alabileceğimize inanıyoruz." demekle yetindi.

        GAZZE'DEKİ TOPLU MEZARLAR

        İsrail ordusunun aylar süren saldırı ve işgalinin ardından çekildiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde toplu mezarlar ortaya çıkarılmıştı.

        Filistin resmi haber ajansı WAFA, Gazze'deki sağlık kaynaklarından aktardığı haberinde, arama kurtarma ekiplerinin Nasır Hastanesi kompleksinde bulunan toplu mezardan İsrail askerleri tarafından öldürülen kadın ve erkek çeşitli yaş gruplarından 190 kişinin cesedini çıkardığını duyurmuştu.

        Gazzeli yetkililer, toplu mezarlardan çıkarılan cesetlerin çoğunun, çocuklar da dahil olmak üzere, öldürülmeden önce işkenceye maruz kaldığını gösterdiği yönünde açıklamada bulunmuştu.

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, 23 Nisan'da, söz konusu toplu mezarlarla ilgili ABD'nin soruşturma başlatması veya dahil olmasının mümkün olmadığını belirterek, İsrail'in yapacağı soruşturmayı takip edeceklerini söylemişti.

        *Haberin görselleri AP ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #ABD
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