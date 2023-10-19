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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail istifası

        ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail istifası

        ABD Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan bir genel müdür, ABD yönetiminin İsrail yanlısı tutumunu daha fazla destekleyemeyeceğini belirterek istifa ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 09:16 Güncelleme: 19.10.2023 - 09:16
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        ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail istifası
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        ABD Dışişleri Bakanlığı'nda 'müttefikler ve ortaklara silah tedariki' biriminde genel müdür olarak görev yapan Josh Paul, istifa gerekçesini, profesyonel sosyal iş ağı LinkedIn'de yayımladığı mektupla açıkladı.

        Mektuba göre Paul, söz konusu birimde görev yapmaya başladığında, bazı ahlaki ikilemlerle karşılaşacağının farkında olduğunu, 'yarar, zarardan fazla oldukça' tahammül etmeye devam etme kararı aldığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Paul, 11 yıllık görev süresince ahlaki anlamda tavizler verdiğini ancak "İsrail'e ölümcül silah transferi"nin, sınırlarını aştığını belirtti.

        "Hem işgal karşıtı olup hem işgali destekleyemeyiz" diyen Paul, İsrail'in ABD desteğiyle yürüttüğü politikanın hem İsrailliler hem de Filistinlilere büyük zarar verdiğini ifade etti.

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        Paul, "Gözü kapalı bir şekilde tek tarafı desteklemek, iki tarafa da fayda sağlamaz." değerlendirmesinde bulunarak ABD'nin geçmişteki hatalarını tekrarladığına işaret etti.

        "Artık bunun bir parçası olmak istemiyorum." açıklamasında bulunan Paul, 11 yıllık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

        * Haberin görseli Josh Paul'un LinkedIn hesabından ve Associated Press'ten servis edilmiştir.

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