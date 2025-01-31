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        Haberler Dünya Amerika ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Grönland'ı satın alma konusunda kararlıyız | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Grönland'ı satın alma konusunda kararlıyız

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Grönland'ı satın alma konusunda "şaka yapmadığını" ve Ada'yı ABD topraklarına katmanın ülkenin ulusal çıkarlarıyla örtüştüğünü belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 06:51 Güncelleme: 31.01.2025 - 07:00
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        Rubio: Grönland'ı satın alma konusunda kararlıyız
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        Sirius XM'de yayınlanan The Megyn Kelly Show'a konuşan Rubio, Başkan Trump'ın gündemden düşmeyen Grönland ve Panama Kanalı'nı ABD himayesi altına almaya işaret eden açıklamalarını değerlendirdi.

        AA'nın haberine göre; Trump'ın Ada'yı satın alma konusunda kararlı olduğunu ve bunun için gerekirse asker kullanabileceği senaryoyu da göz ardı etmediğini ifade eden Rubio, "Bu bir şaka değil. Grönland'ın ABD topraklarına katılması ulusal çıkarlarımızla ilgili bir konu ve bir an önce çözüme ulaşması gerekiyor." dedi.

        Rubio, Kuzey Kutbu'nun yakın zamanda nakliye yolları için önem arz eden bir konuma ulaşacağını söyleyerek, "Çin'in bu bölgedeki varlığını artırma" riskine karşı ABD'nin harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

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        "PANAMA KANALI'NDA HERHANGİ BİR YABANCI GÜCÜN KONTROLÜ ELİNDE TUTMASINA İZİN VEREMEYİZ"

        Çin'in Panama Kanalı üzerindeki etkisinin ABD'nin ulusal çıkarları için "risk" teşkil ettiğini savunan Rubio, Çinli şirketlerin, kanalın hem giriş hem de çıkış noktalarını kontrol edebilecek konumlarda bulunduğunu söyledi.

        Bakan Rubio, "Çin, Panama Kanalı'ndaki trafiği engellemek istediği takdirde, bunu kolayca yapabilir. Bu bizim ulusal çıkarlarımıza tamamen aykırı bir durum." ifadesini kullandı.

        Yapım aşamasında parasını ödedikleri ve inşasında önemli rol oynadıkları Panama Kanalı'nın ABD'ye karşı "koz" olarak kullanılması ihtimalinin ülkenin ulusal güvenliği açısından "risk" olduğunu belirten Rubio, "Gerçek şu ki, Panama Kanalı'nda herhangi bir yabancı gücün, özellikle de Çin'in bu tür bir potansiyel kontrolü elinde tutmasına izin veremeyiz." dedi.

        Rubio ayrıca, Panama Kanalı'nı kullanan Amerikan gemilerinin bazı durumlarda diğer ülkelerin ödediğinden daha yüksek miktarlarda ücret ödediğinden bahsederek, bu durumun ulusal çıkarlarla ters düştüğünü aktardı.

        TRUMP'IN GRÖNLAND VE PANAMA KANALI'NA YÖNELİK İLGİSİ

        Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

        20 Ocak'taki yemin töreniyle göreve gelmesinden bu yana Ada'ya yönelik ilgisini zaman zaman gündeme getiren Trump, Grönland'da yaşayan yaklaşık 57 bin vatandaşın hepsinin ABD'ye katılmaya istekli olduğunu iddia etmişti.

        Trump, sık sık gündeme getirdiği "Panama Kanalı'nı geri alma" konusunda da, "Çin Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Marco Rubio
        #Grönland
        #ABD
        #Panama Kanalı
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