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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı, İsrail razı olana kadar bir Filistin devleti olamayacağını öne sürdü | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı, İsrail razı olana kadar bir Filistin devleti olamayacağını öne sürdü

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Batılı devletlerin Filistin'i tanıma kararını "alakasız" olarak nitelendirerek "İsrail razı olana kadar bir Filistin devleti olamaz." iddiasında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 09:43 Güncelleme: 01.08.2025 - 09:43
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        ABD: İsrail razı olana kadar Filistin devleti olmaz
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        Rubio, Fox Radio'ya verdiği röportajda, dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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        Batılı ülkelerin Filistin'i tanıma kararının hatırlatılarak "ABD bu adımı nasıl görüyor?" sorusu üzerine Rubio, "Bu, alakasız bir adım. Bazıları için sinir bozucu ama alakasız. Bir anlamı yok." yanıtını verdi.

        ABD'nin İsrail'e olan desteğini vurgulayan Rubio, "(Filistin'i tanıma kararı alan) Bu ülkelerin hiçbirinin bir Filistin devleti yaratma kabiliyeti yok. İsrail razı olana kadar bir Filistin devleti olamaz." diye konuştu.

        Rubio, Filistin'i tanıma kararı alan ülkelerin Filistin devletinin nerede olacağı ve burayı kimin yöneteceğini bilmediklerini iddia ederek "Bu karar ters teper." dedi.

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        Ayrıca Filistin'i tanıma kararı alan ülkeleri "Hamas'la birlikte hareket etmekle" itham eden Rubio, "Günün sonunda Hamas'ın tarafı Filistin devletinin tarafı yani onlara bir ödül oluşturuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

        İngiltere'nin eylüle kadar ateşkes olmaması durumunda Filistin devletini tanıyacaklarına yönelik açıklamasının da ateşkes müzakerelerine zarar vereceğini öne süren Rubio, bu kararı "beceriksizce" olarak nitelendirdi.

        Rubio, söz konusu ülkelerin iç siyasetindeki baskılar nedeniyle bu adımları attığını ve bunun sahadaki gerçeklikle uyuşmadığını da ileri sürdü.

        Batılı ülkelerin Filistin'i tanıma adımları

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Haziran'da yaptığı açıklamada, Filistin devletini tanıma kararı aldığını ve eylül ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda bu konuda resmi açıklama yapacağını söylemişti.

        Kanada Başbakanı Mark Carney, Malta Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Christopher Cutajar da Filistin'i tanıma kararı aldıklarını belirtirken İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi halinde ülkesinin eylülde yapılacak BM Genel Kurulunda Filistin devletini tanıyacağını duyurmuştu.

        Devletlerin bu kararlarını eylüldeki BM Genel Kurul toplantılarında resmileştirmesi bekleniyor.

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