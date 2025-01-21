ABD Dışişleri Bakanı görevine başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği Marco Rubio, Senatoda onay almasının ardından yemin ederek resmen görevine başladı.

Dün Senatoda 99-0 şeklinde biten oylamayla Dışişleri Bakanlığı onaylanan Rubio için bugün yemin töreni düzenlendi.

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Rubio, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in huzurunda gerçekleştirilen törende yemin ederek ABD'nin 72. Dışişleri Bakanı oldu.

Dışişleri Bakanlığı personeliyle bugün bir araya gelecek olan Rubio'nun, Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi başlıklarla ilgili diplomasi trafiğine hızlı bir giriş yapması bekleniyor.

Eski Florida Senatörü Rubio, uzun süre Senato Dış İlişkiler Komitesinde görev yapmıştı.