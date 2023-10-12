ABD Dışişleri Bakanı Blinken ziyaret edeceği ülkeler listesine neden Türkiye'yi eklemedi?

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Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, şu değerlendirmede bulundu:

ABD Başkanı Joe Biden, ilan edilen ulusal acil durum halinin uzatılmasına karar verdi. Bu yeni bir şey değil. Belli periyodlarda Beyaz Saray için acil durum ilan ed iliyor. İlk defa bu defa Türkiye aleyhine açıklama var. Suriye ile ilgili durum, Türk hükümetinin Suriye'nin kuzeyinde askerioperasyon düzenlenmesi DEAŞ'ı yenilgiye uğratma kampanyasını baltalamakta, sivilleri tehlikeye atmakta diye devam ediyor. Barışın güvenliği ve istikrarı bozdu diye Türkiye aleyhine bir eleştiri var. Bu özel Türkiye için çıkarılmış bir kararname değil. Bunu zaten Başkan Biden uzatıyordu. Bu sefer metne Türkiye eklenmiş, sert ifadelerle eleştirilmiş olarak görülüyor.

BLINKEN'İN LİSTESİNDE NEDEN TÜRKİYE YOK?

14 Ekim 2019'dan beri Başkan Biden dönemsel olarak bunu uzatıyordu. Ulusal Acil İlanı Kararnamesi'ni. Türkiye aleyhine bu kadar sert ifadeleri görmedik. Türkiye'nin askeri operasyonu ile rahatsızlık, barış ve istikrarı bozmasıyla ilgili ifadeler çok ağır. Türkiye ABD ilişkilerinde çok iyi bir açıklama olmadı. Biden yönetimi 3 yıl boyunca Ankara'yı ihmal etti. Amerikan Savunma Bakanı, Ankara'ya gelmiş değil. Blinken sadece 1 günlük deprem için geldi. Türkiye kritik pozisyonda iken Blinken'in neredeyse 6-7 ülkeye gidip Türkiye'ye gelmemesi kafalarda soru işareti ve güven sorununu gösteriyor.

Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir