"Türkiye Montrö'yü uygulayacaktır"

Habertürk'ten Sena Alkan'a konuşan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'dan önemli açıklamalar geldi.

Sherman'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"PUTİN KENDİ HALKINDAN KORKUYOR"

Yaptırımlar Putin'in haksız, sebepsiz ve önceden tasarlanmış savaşını durdurmuyor. Caydırmaya yetmiyor gibi gözüküyor. Ancak bunun Putin üzerinde ağır bedeli olacaktır. Etrafındakiler için de bedeli ağır olacak. Rus halkı için de bedelleri ağır olacak. Ruble değer kaybetti, şirketlerin çekildiğini, gazetecilerin gittiğini görüyoruz. Hatta protesto edenler hapisle karşı karşıya kalıyor. Öyle gözüküyor ki, Putin kendi halkından korkuyor.

"BEBEKLER SIĞINAKTA DÜNYAYA GELİYOR"

Putin Ukrayna'yı kontrol etmek istiyor. Mevcut hükümeti düşürüp, kontrol edebileceği isimleri başa geçirmek istiyor. Ukrayna direnişe devam ederse artık Putin Ukrayna'nın devlet statüsüne göz koymuş gözüküyor. Ukrayna tehdit olacak hiçbir şey yapmadı. Rusya büyük ekonomidir. Petrolü, gazı var. Hiçbir zaman Ukrayna, Rusya'ya tehdit oluşturmadı. Bütün olanlar, haksız, sebepsiz, önceden tasarlanmış vahşi kıyımdır. Bebekler sığınakta dünyaya geliyorlar. Çocuklar hayatlarını sığınaklarda geçiriyor. Yoğun bakımda olması gereken bebeklerin metro istasyonlarında görüyoruz. Bir insan bunu nasıl yapabilir ki...

"TÜRKİYE'YE DESTEK İÇİN MİNNETARIZ"

Bu noktada Türkiye inanılmaz bir NATO müttefiki olmuştur. İnsani tarafta da ciddi bir yardım sağlıyor Ukrayna halkına. Ellerinden geleni yapmaya çalışıyor Ukrayna halkı için. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeleniskiy'le görüşüp destek ve yardımlarını sundu. Bu durumunu sonlandırabilmek için yoğun çalışıyor. Putin'le bir araya gelip gidişatı değiştirmeye çalışıyor. Türkiye'nin sergilediği liderlik ve NATO müttefiklerine sunduğu yoğun destek için minnettarız.

"F-16'LAR İÇİN TEKNİK KONUŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Bizim pozisyonumuz NATO üyesi olarak uzun solukludur.Ki Başkan Biden ulusa seslenişte bu konulara değinmişti. ABD'nin şu noktada Ukrayna'ya ABD askerlerini göndermek istememekte. Ancak bir NATO ülkesine saldırı gerçekleşirse o ülkenin her bir karışını korumak için elimizden geleni yaparız. Türkiye de NATO'nun parçası. S-400, F-16, F-35 konularına gelecek olursak benim anlayışım şu şekilde, teknik görüşmeler F-16 üzerinde devam ediyor. S-400'lerin biraz daha uzun vadeli konu olduğunu biliyoruz. Belki artık bu problemi çözmenin, farklı bir yolunu aramanın zamanı gelmiş olabilir. Bu noktada neler yapılabileceğine bakacağız. Her şey koşullara bağlı. Mevkidaşlarımızla görüşüyoruz. Elbette sizin hukukunuz ve yasalarınız var bizim de öyle. Hiçbir şeyin imkansız olduğunu söylememiz lazım. Putin'in önceden tasarlanmış bu haksız ve hukuksuz savaşı bitirmesi lazım bir an önce.

"BİZİM TÜRKİYE'YE GÜVENİMİZ TAM"

Bizim Türkiye'ye inancımız tam. Montrö'yü uygun şekilde uygulayacaktır. Karar alma süreçlerinde Türkiye oldukça şeffaf davrandı. Hiç kimse Boğazlar'ın böylesi bir savaşın parçası haline geldiğini görmek istemez. Bizim Türkiye'ye güvenimiz tam.

"NATO SALDIRI DEĞİL SAVUNMA TOPLULUĞU"

Bir kişi tek bir kişi bu korkunç savaşın sorumlusu. O da Vladimir Putin'dir. Tek sorumlu kendisidir. NATO Rusya'ya tehdit değil. NATO saldırma değil savunma maksatlı topluluktur. Putin'in yapmaya çalıştığı şey egemenlik hakkı olan ülkeyi işgal etmek. Bir ülkenin bağımsızlığını, toprak bütünlüğüne, kendi kaderine karar verebilme hakkına saldırmak. İlgili sözleşmeler zaten bunu koruma altına alır. Bizim NATO prensiplerimizi de Rusya işgaliyle ihlal etmiş oldu. Bu noktada Putin'in yaptıkları karşısında NATO'yu sorumlu görmüyorum. Onun aklında farklı düşünceleri var. Ama onun bir ülkeyi işgal etme, demokrasilerini elinden alma hakkı yok.

"PUTİN BUNA ÖNCEDEN KARAR VERDİ"

Putin hep farklı şeyler söylüyor. İkili görüşmelerimizde de farklı ifadelerde bulundu. Birkaç hafta önce toplantı yapılmıştı, birkaç yıl geçmiş gibi hissettiriyor. Şöyle demişti: Ukrayna hiçbir zaman NATO'ya katılmamalı. Avrupa'da tehlikeli silahlar görmek istemiyorum ve NATO 97 öncesi haline dönsün, o tarihten sonra NATO'ya katılanlar ayrılsın dedi. Konuşabilirdik ancak hiçbir şeyi konuşmak istemedi. Zaten önceden karar vermişti. Ukrayna'yı güç kullanarak işgal etmek istedi o.

"NÜKLEER RİSKİ AZALTMALIYIZ"

NATO'nun Avrupa'da nükleer gücü olmamalı. Ama Rusya'nın mı olacak? Bu adil değil. NATO savunma topluluğu. ABD ve Rusya dünyanın iki en büyük nükleer gücü ise bunun sorumluluğunu taşımalı ve riskleri azaltmalıyız. Sayıca azaltmalıyız. Bu konuda ilgili anlaşma, sözleşmeler var, görece başarılı olduk. Bunun üzerine anlaşmalar yapılabilir. Uzayda silahlanmada neler yapacağız? Rusya ile bizim oturup görüşebileceğimiz çok konu vardı. Ancak Putin'in aldığı karar güç kullanarak bir ülkeyi işgal etmekti. Bu korkutucu.

"BU GERÇEKTEN ÇOK KORKUTUCU"

Ben buraya gelmek için uçuşuma hazırlanırken bir anda telefonum çaldı. Bir nükleer santrale yapıldı bu saldırı. Sanırım Avrupa'nın en büyük santrali. Neyse ki çok güvenli ama yine de çok korkutucuydu. Daha fazla bilgi elimize geçene kadar çok korktuk. Bu olanlar çok korkutucu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının direktörü yapılması gereken çok noktaya değindi. Bu santrallerin nasıl korunabileceğini anlattı. Güvenli bölge teklif etti. Ukrayna için bunlar tehlikeli ama bütün Avrupa hatta Rusya için bu durum çok tehlikeli. Bizim nükleer santrallere gerçekleştirilen saldırılar görmememiz lazım. Ama Putin'in niyetleri arasında bu da var gibi gözüküyor. Bu gerçekten çok korkutucu.

"TÜRKİYE 4,5 MİLYON MÜLTECİYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR"

Milyonlarca sivil etkilendi bu savaştan. Pek çok ülke kişi ülkesini terk etti. Siz Türkiye olarak 4,5 milyon kişiye ev sahipliği yapıyorsunuz. Bunların ne demek olduğunu çok iyi bilirsiniz. 1 hafta içinde neredeyse 1 milyon kişi mülteci haline geldi. Çoğunlukla kadın ve çocuklardı. Erkekler savaşmak zorunda kaldı. Anneler ve anneanneler için bunu izlemek zordur. Umuyoruz ki bir an önce bu savaş sona erer. Çok teşekkürler.