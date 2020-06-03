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Gelirini dünya çapındaki milyarlarca kullanıcısından kazanan ancak bu kullanıcıları üzerinden kazandıklarının vergisini sadece Amerika Birleşik Devletleri’ne ödeyen küresel teknoloji şirketleriyle ilgili son dönemde ülkelerin birer birer düzenlemeye gitmesi, ABD yönetimini rahatsız etti.

ABD, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, İtalya ve Brezilya gibi pek çok ülkenin devreye aldığı veya devreye almayı değerlendirdiği dijital hizmet vergisi hakkında inceleme başlattığını duyurdu. Google ve Facebook gibi şirketlerin bu ülkelerden para kazanmasını destekleyen ancak bu ülkelerde vergi vermesine karşı çıkan ABD yönetiminin, inceleme kapsamındaki ülkelere karşı ek gümrük vergisi silahını kullanmasının bile gündeme gelebileceği belirtiliyor.



ABD resmi gazetesinde yayımlanan belgeye göre Avusturya, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Hindistan, Endonezya, İtalya, İspanya, Türkiye ve İngiltere'yi kapsayan inceleme çerçevesinde bu ülkelerin yetkili makamları ile görüşme talep edildi.



ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Başkan (Donald) Trump ticaret yaptığımız ülkelerin bizim şirketlerimizi adil olmayan bir şekilde hedef alan vergiler uyguladığını düşünüyor. Şirketlerimizi ve çalışanlarımızı bu tarz bir ayrımcılığa karşı savunmak için gerekli tüm adımları atmaya hazırız."



SADECE TÜRKİYE DEĞİL, AVRUPA DA ADIM ATTI

Türkiye’de Dijital Hizmet Vergisi, 7 Aralık 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 1 Mart 2020’den itibaren uygulanmaya başlanmıştı. Dijital ortamda sunulan reklam, sesli ve görsel içerik gibi hizmetlerin sağlayıcılarından alınan yüzde 7.5'lik dijital vergisiyle, ABD başta olmak üzere Türkiye’de vergi vermeyen yabancı dijital servislerle, hem kurumlar hem de gelir vergisine tabi olan yerli hizmet sağlayıcıları arasındaki haksız rekabetin de önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Google, Facebook, Amazon gibi merkezi ABD’de olan teknolojileri şirketlerine dijital hizmet vergisi uygulayan veya uygulamayı planlayan ülkeler de gittikçe artıyor. Bu alanda Fransa başta olmak üzere çoğu Avrupa ülkesi, bu teknoloji şirketlerini, kendi ülkelerinden elde ettikleri gelirin yüzde 3'ünü vergi olarak ödemesi şartı getiriyor.



ADİL DEĞİLMİŞ!

Bu düzenlemelerin ardında yatan en önemli gerekçe olarak ise “Bu ülkeden kazandığın üzerinden, bu ülkede vergi ödemelisin” prensibi gösteriliyor. “Bu durum adil değil” diyen ABD yönetimi ve teknoloji şirketleri ise sözkonusu ülkelerde mevcut durumda olduğu gibi gelirleri üzerinden vergi ödemeden faaliyetlerine devam etmek istiyorlar.ABD, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, İtalya ve Brezilya gibi pek çok ülkenin devreye aldığı veya devreye almayı değerlendirdiği dijital hizmet vergisi hakkında inceleme başlattı. İnceleme ABD'nin bu ülkeler aleyhine ek gümrük vergisi başlatmasıyla sonuçlanabilir ve ülkeler arasında süregelen uluslararası ticaret gerilimlerini artırabilir.

Bu vergiler Google ve Facebook gibi şirketlerin yerelde sağladığı hizmetlerden vergi geliri elde etmek için uygulanıyor. ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer yaptığı açıklamada "Başkan (Donald) Trump ticaret yaptığımız ülkelerin bizim şirketlerimizi adil olmayan bir şekilde hedef alan vergiler uyguladığını düşünüyor" dedi.

'TÜM ADIMLARI ATMAYA HAZIRIZ'

Lighthizer, "Şirketlerimizi ve çalışanlarımızı bu tarz bir ayrımcılığa karşı savunmak için gerekli tüm adımları atmaya hazırız" ifadesinde bulundu. ABD resmi gazetesinde yayımlanan belgeye göre Avusturya, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Hindistan, Endonezya, İtalya, İspanya, Türkiye ve İngiltere'yi kapsayan inceleme çerçevesinde bu ülkelerin yetkili makamları ile konsültasyon talep edildi.

ABD yönetimi koronavirüs salgınına rağmen uluslararası ticarete yeni engeller getireceğine işaret eden adımlar atmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce ABD Ticaret Bakanlığı da vanadyum metalinin ithalatının ulusal güvenliği tehdit edip etmediğini inceleyeceğini açıklamıştı.