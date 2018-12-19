ABD'den Türkiye'ye 3,5 milyon dolarlık Patriot füze satışına onay

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Washington'ın Türkiye'ye 3,5 milyon dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin satılmasını onayladığını açıkladı.

Reuters'ın Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'na dayandırdığı habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı 80 adet Patriot tipi GEM-T füzesi ve 60 diğer füzenin Türkiye'ye satışına onay verdi.

Pentagon ABD Kongresi'ne satış lisansıyla ilgili bilgi verdi.

Ancak bu gelişme, iki ülke arasında bir satış anlaşması imzalandığı ya da müzakerelerin sonuç verdiği anlamına gelmiyor.

Pentagon'un açıklamasında Patriot füzelerinin yanında, radar sistemleri, çatışma kontrol istasyonları ve füze atış istasyonları dahil farklı askeri teçhizattan da söz edildi.

ABD-Türkiye hattında Patriotların satışı bir süredir müzakere ediliyor.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini alma kararı ise, ABD ve NATO ülkelerinin tepkisini çekiyor.

Washington da S-400'lere alternatif olarak Raytheon CoPatriot sistemlerinin Türkiye'ye satılmasını öneriyor.

Türkiye füze ve savunma sistemleri konusunda yakın dönemde iki kez Patriot sistemlerini es geçerek, önce Çin'e sonra da Rusya'ya yönelmişti.

Türkiye son olarak geçen yıl Rusya'dan biri opsiyonlu iki adet S-400 füze savunma sistemi satın almak üzere bir anlaşma imzaladı.

Ancak ABD buna karşı çıkarak, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 alması halinde F-35 savaş uçaklarının teminini tehlikeye atacağı uyarısında bulundu.

Erdoğan 'Bu iş bitti' demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nisan ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında, S-400 füze savunma sisteminin Rusya'dan satın alınması konusunda bir değişiklik olmadığını açıklamıştı.

NATO ülkeleri tarafından ortak savunma sisteminde karmaşaya yol açacağı gerekçesiyle eleştirilen satın alma kararıyla ilgili Erdoğan, "S-400 anlaşmasını yaptık, o defteri kapattık. Bitti o iş" ifadelerini kullanmıştı.