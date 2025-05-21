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        Haberler Dünya Amerika ABD'den Türkiye ile "yeni bir ortaklık dönemi" vurgusu | Dış Haberler

        ABD'den Türkiye ile ilişkilerde "yeni bir ortaklık dönemi" vurgusu

        ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'da yapılan Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısında "Suriye'nin toprak bütünlüğünün" öneminin altının çizildiğini ve "güçlü ikili ilişkilerde yeni bir ortaklık dönemine" vurgu yapıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 06:35 Güncelleme: 21.05.2025 - 06:37
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        ABD'den Türkiye ile "yeni bir ortaklık dönemi" vurgusu
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        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Washington'da gerçekleştirilen Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

        AA'nın haberine göre Bruce, açıklamasında, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Landau, ABD ile Türkiye arasındaki güçlü ikili ilişkinin yeni bir ortaklık dönemi olduğunu ve iki ülke arasındaki işbirliğini barış ve ticaret gibi ortak hedefler doğrultusunda geniş bir yelpazede genişlettiğini vurguladı." ifadelerini kullandı.

        Tarafların Başkan Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi açıklamasının yerine getirilmesinin önemini ele aldığını aktaran Bruce, ayrıca terörizm için güvenli bir sığınak olmayan istikrarlı, birleşik bir Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğine vurgu yaptıklarını aktardı.

        Suriye Çalışma Grubuna ilişkin Türkiye-ABD Ortak Açıklaması'nda, "Türkiye ve ABD, istikrarlı, kendisiyle ve komşu coğrafyasıyla barışık bir Suriye vizyonunu paylaşmaktadır." ifadesi kullanılmıştı.

        Türkiye ve ABD'nin Suriye ortak açıklaması
        Türkiye ve ABD'nin Suriye ortak açıklaması

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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