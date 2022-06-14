ABD'den Kuzey Kore'ye tehdit gibi uyarı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ABD’nin başkenti Washington DC’de bir araya geldi. Düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Blinken, Kuzey Kore'nin nükleer test denemelerine devam etmesi durumunda, ABD'nin müttefikleriyle birlikte hızlı bir şekilde yanıt vereceğini ve Kuzey Kore'nin rotasını değiştirene kadar ABD'nin, Kuzey Kore üzerindeki baskıyı sürdüreceğini ifade etti.
“ÖN KOŞULSUZ DİYALOĞA HAZIRIZ"
Blinken, "Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına devam edeceğiz. ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı kesinlikle düşmanca bir niyeti olmadığını belirtmek istiyorum. Ön koşulsuz diyaloğa açığız. COVID-19 aşıları da dahil olmak üzere Kuzey Kore halkını desteklemek istiyoruz. Basitçe söylemek gerekirse hedefimiz, Pyongyang'daki rejim rota değiştirene kadar baskıyı sürdürmeye devam etmektir" dedi.
Blinken açıklamasının devamında, "Kuzey Kore'nin böyle bir teste devam etmesi durumunda hızlı bir şekilde yanıt verebilmek için Güney Kore, Japonya ve diğer müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın temas halindeyiz" ifadelerini kullanarak, Güney Kore ve ABD'nin Hint Pasifik ekonomik çerçevesini geliştirmek ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gibi küresel güvenlik sorunları üzerinde odaklandığını belirtti.
"KUZEY KORE'NİN PROVOKASYONLARI KESİN BİR YANITLA KARŞILANACAK"
Güney Kore Dışişleri Bakanı Park ise yaptığı açıklamada, nükleer denemeler de dahil olmak üzere Kuzey Kore'nin her türlü provokasyonunun birleşik ve kesin bir yanıtla karşılanacağını söyledi. Park, "Bakan Blinken ile Kuzey Kore'nin son zamanlarda gerçekleştirdiği füze denemelerinin yanı sıra, daha fazla provokasyon ihtimaline ilişkin değerlendirmelerimizi paylaşıyoruz. Nükleer deneme de dahil olmak üzere herhangi bir Kuzey Kore provokasyonunun ittifakımızdan ve uluslararası toplumdan birleşik ve kesin bir yanıtla karşılanacağını onaylıyoruz. Kuzey Kore'nin nükleer silahların kullanımına ilişkin giderek artan saldırgan söylemiyle ilgili özel endişemizi dile getirdik. Kuzey Kore sorununun, ABD ve Güney Kore için en önemli politika önceliklerinden biri olduğu konusunda anlaştık" dedi.
*Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!