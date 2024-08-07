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        Haberler Dünya Amerika ABD'den İsrail askerlerinin Filistinli mahkuma tecavüzüne tepki | Dış Haberler

        ABD'den İsrail askerlerinin Filistinli mahkuma tecavüzüne tepki

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail askerlerinin Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkoydukları bir Filistinliye tecavüz etmesini İsrail'in kapsamlı şekilde soruşturması gerektiğini belirterek, "Herhangi bir mahkuma cinsel taciz ve tecavüze sıfır tolerans olmalıdır. Nokta. Bu, ABD'nin temel bir inancıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 22:22 Güncelleme: 07.08.2024 - 22:22
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        ABD'den İsrail askerlerinin Filistinli mahkuma tecavüzüne tepki
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        Miller, günlük basın brifinginde AA muhabirinin, İsrail askerlerinin Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkoydukları bir Filistinliye tecavüz etmesiyle ilgili sorusunu yanıtladı.

        Miller, ABD olarak dünyanın herhangi bir yerinde bir mahkuma cinsel taciz ve benzeri olayı kabul edemeyeceklerini ve bunun en temel insan haklarına aykırı olduğunu belirtti.

        "BUNLAR KORKUNÇ"

        Sözcü Miller, "Söz konusu videoyu ve mahkumlara cinsel taciz haberlerini gördük, bunlar korkunç. Bunlar, İsrail yönetimi ve ordusu tarafından net bir şekilde soruşturulmalı. Mahkumların insan haklarına kesinlikle saygı duyulmalı." diye konuştu.

        İsrail'in bu tür mahkumlara tecavüz iddialarını ve haberlerini kesinlikle soruşturması gerektiğini vurgulayan Miller, "Bu olayların failleri sorumlu tutulmalı." diye konuştu. Miller, İsrail ordusunun konuyla ilgili başlattığı soruşturmanın sonucunu takip edeceklerini belirtti.

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        Miller, bağımsız bir soruşturmayı destekleyip desteklemediklerine ilişkin yorum yapmazken, ABD olarak Filistinli mahkumların maruz kaldığı tecavüz olaylarıyla ilgili soruşturmaları yakından takip edeceklerini kaydetti.

        Dışişleri Sözcüsü, "Herhangi bir mahkuma cinsel taciz ve tecavüze sıfır tolerans olmalıdır. Nokta. Bu, ABD'nin temel bir inancıdır." dedi ve herhangi bir mahkuma yönelik cinsel taciz iddiası olduğunda İsrail yönetiminin ve ordusunun bu iddiayı şeffaf bir şekilde soruşturması gerektiğini yineledi.

        Miller, bazı İsrailli yetkililerin mahkumlara tecavüzü meşrulaştıran açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Herhangi bir kimseye tecavüz meşrulaştırılamaz. Daha önce de söylediğim gibi mahkumlara yönelik cinsel saldırıya karşı sıfır tolerans olmalı." ifadesini kullandı.

        Mahkumlara cinsel tacizin kabul edilemez olduğu yönündeki temel ilkenin İsrail dahil her yerde geçerli olması gerektiğini vurgulayan Miller, herkesin hukukun üstünlüğü kuralına uyması gerektiğini söyledi.

        İSRAİLLİ BAKANLAR TECAVÜZCÜ ASKERLERE SAHİP ÇIKMIŞTI

        İsrail askeri polisi, bir Filistinliye tecavüz edildiği suçlamasıyla 10 İsrail askerini gözaltına almak üzere 29 Temmuz'da Sde Teiman'a gelmiş, gözaltına alınacak askerlerin direnmesi sonucu olaylar çıkmıştı.

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        Başta aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich olmak üzere bazı İsrailli bakanlar, tecavüzcü askerlere destek mesajları vermişti.

        Bu mesajların hemen ardından aralarında milletvekillerinin de olduğu çok sayıda aşırı sağcı İsrailli, Sde Teiman'a baskın düzenlemişti.

        Benzer gruplar, akşam saatlerinde de gözaltına alınan askerlerin götürüldüğü askeri mahkemenin bulunduğu Beit Lid üssüne zorla girmişti.

        Aşırı sağcıların bir gün içinde 2 askeri üsse baskın düzenlemesi İsrail'de yoğun tartışmalara yol açmıştı.

        GÖZALTINA ALINAN ASKERLERDEN 5'İ SERBEST BIRAKILDI

        Gözaltına alınan 10 askerden 5'i İsrail mahkemesince serbest bırakılırken, diğerlerine ilişkin soruşturma sürüyor.

        İsrail mahkemesi, bir Filistinliye tecavüzle suçlanan 5 askerin gözaltı sürelerini 11 Ağustos Pazar gününe kadar uzattı.

        Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkenceyle gündeme geliyor

        İsrail'in güneyinde bulunan, alıkonulan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor.

        New York Times gazetesinde geçen ay yer alan haberde, Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.

        Haberde, gözaltı merkezine getirilen Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar tutulduğu ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.

        Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teiman'da maruz kaldıkları işkenceleri dile getirmişti.

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