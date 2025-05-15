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        Haberler Dünya Amerika ABD'den İran'la ilişkili Çinli firmalara yaptırım | Dış Haberler

        ABD'den İran'la ilişkili Çinli firmalara yaptırım

        ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın balistik füze programına destek verdikleri gerekçesiyle Çin ve Hong Kong'da yerleşik bazı kişi ve firmaları yaptırım listesine ekledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 00:31 Güncelleme: 15.05.2025 - 00:32
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        ABD'den İran'la ilişkili Çinli firmalara yaptırım
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        ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'a yönelik maksimum baskı politikasının devam ettiğine işaret edildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, İran'ın balistik füze programına destek verdikleri gerekçesiyle Çin ve Hong Kong merkezli bazı kişi ve firmaların yaptırım listesine alındığı belirtildi.

        Bu kapsamda, söz konusu firma ve kişilerin, İran'ın balistik füze programında kullanılmak üzere karbon fiber üretimini yerlileştirme çabalarını destekledikleri, ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusuna karbon elyaf ile karbon elyaf üretim ekipmanı tedariki sağladıkları kaydedildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #ABD
        #çin
        #hong kong
        #haberler
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