04 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusunun finans ağına zarar vermeye yardımcı olacak bilgiler karşılığında 15 milyon dolar ödül verileceğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusunun finans ağını deşifre etmek için konulan ödüle ilişkin yazılı açıklama yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından nisanda "terörist gruplar" listesine alınan İran Devrim Muhafızları'nın ham petrol satışlarından elde ettiği gelirlere vurgu yapılan açıklamada, grubun bu satışlardan elde ettiği gelirleri terör faaliyetlerinde kullandığı savunuldu.
İran Devrim Muhafızları'nın petrol ticaretini durdurmaya yardımcı olacak bilgiler karşılığında 15 milyon dolar ödül verileceği kaydedilen açıklamada, İran'ın ABD'nin uyguladığı yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olan tüm uluslararası kişi ve şirketler hakkında verilen bilgilerin de ödül kapsamında değerlendirileceği belirtildi.
ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook da yaptığı açıklamada, söz konusu kararın İran ve Devrim Muhafızları'na uygulanan yaptırımlar kapsamında verileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Tarihte ilk kez bir devlet kurumunun faaliyetlerinin bozulmasına yol açacak bilgiler için ödül teklif ediyoruz çünkü İran Devrim Muhafızları devlet kurumundan daha çok terörist bir grup olarak hareket ediyor. İran Devrim Muhafızları, Orta Doğu'da birçok vekil grubu eğitiyor, finanse ediyor ve silahlandırıyor. İran, bu gruplar üzerinden rejim sınırlarını genişletmek, kaos ve mezhep çatışması çıkarmak istiyor. Bu faaliyetleri bozmak için mevcut her diplomatik ve ekonomik aracı kullanıyoruz."
Bunla beraber ABD Hazine Bakanlığı, Devrim Muhafızları tarafından Suriye'deki Beşşar Esed rejimine yasa dışı yollarla 100 milyonlarca dolar değerinde petrol taşınmasına yardımcı oldukları gerekçesiyle 20 kişi ve 11 petrol gemisini yaptırım listesine aldığını duyurdu.
Basın açıklamasında Hazine Bakanlığının bu kararına da değinen Hook, İran'ın "diplomatik dilden anlamadığını" ve bu sebeple Trump yönetimi tarafından açıklanan maksimum baskı kampanyasının yeni yaptırımlarla devam edeceğini bildirdi.
"ADALET İÇİN ÖDÜL PROGRAMI"
ABD Dışişleri Bakanlığının Diplomatik Güvenlik Bürosu tarafından yönetilen Adalet İçin Ödül Programı, kurulduğu 1984'ten bu yana terör listesindeki isimlerin yakalanmasına yardımcı olacak bilgi veren 90'dan fazla kişiye 145 milyon doları aşan ödeme yaptı. Program, 1993'te Dünya Ticaret Merkezinin bombalanması olayında hüküm giyen Remzi Yusuf'un yakalanmasında da önemli rol oynamıştı.
Adalet İçin Ödül Programı, terör listesinin başında yer alan El Kaide lideri Eymen Zevahiri ve DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi'nin yakalanmasına yardımcı olacak bilgi paylaşımı yapacak kişiye 25 milyon dolar ödül vadetmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!