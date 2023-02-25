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ABD, depremden etkilenen mülteciler için 50 milyon dolarlık yardım yapacak

ABD, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki mültecilere 50 milyon dolara kadar yardım yapacak

Giriş: 25.02.2023 - 03:22 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'den depremden etkilenen mültecilere 50 milyon dolar yardım
ABD'den depremden etkilenen mültecilere 50 milyon dolar yardım
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AA

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon dolara kadar yardım desteği açıkladı.

AA'nın haberine göre; Biden, yayımladığı başkanlık genelgesiyle, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen mültecilerin acil ihtiyaçlarının karşılanması bağlamında 50 milyon dolarlık yardım yapma yetkisi verdi.

Şubat 2023'te Türkiye ve Suriye'deki depremlerden kaynaklanan beklenmedik acil mülteci ve göç ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Biden, ABD Mülteci ve Göç Acil Yardım Fonu'ndan (ERMA), Göç ve Mülteci Yardım Yasası (MRAA) kapsamında 50 milyon dolara kadar yardım sağlanmasının ulusal çıkarlar için önemli olduğunu kaydetti.

Biden, yardımların, ev sahibi topluluklar dahil, depremlerden etkilenen mültecilere ve yerlerinden edilmiş kişilere yardım sağlamak için uluslararası kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarına yapılan katkılar ile Dışişleri Bakanlığına bağlı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu'nun idari giderlerinin ödenmesini kapsadığını belirtti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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