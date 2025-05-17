ABD'de Yüksek Mahkeme Trump yönetiminin sınır dışı işlemlerini kısıtladı

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin, savaş dönemi yetkilerini kullanarak bazı düzensiz göçmenleri hızlı bir şekilde sınır dışı etme uygulamasını bloke etti.

Yüksek Mahkemenin 2'ye karşı 7 şeklinde aldığı kritik karar, Trump yönetiminin düzensiz göçmenleri sınır dışı etme çabalarını kısmen sınırlandıracak bir adım olarak dikkati çekti.

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Mahkeme, Trump yönetiminin, düzensiz göçmenleri 1798 Yabancı Düşmanlar Yasası uyarınca sınır dışı etme adımını ilgili yasaya aykırı bularak işlemi durdurdu.

Böylece mahkeme, söz konusu yasayı kullanarak ABD'ye gelen düzensiz göçmenleri daha hızlı bir şekilde ülkeden göndermek isteyen Trump yönetiminin göçmenlerle ilgili yasal süreçlere uygun hareket etmesi gerektiğine işaret etmiş oldu.

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Yüksek Mahkeme, davayı yeniden incelenmek üzere New Orleans merkezli 5. Temyiz Mahkemesine geri gönderdi.

ABD'de gelen bir grup Venezuelalı göçmen, yetkililer tarafından derhal sınır dışı edilme işlemlerinin başlatılmasına karşı dava açmış, kendilerinin ancak savaş döneminde uygulanan 1798 Yabancı Düşmanlar Yasası uyarınca gönderilmek istendiğini savunmuştu.

ABD yönetimi, ülkenin güney sınırında güvenliği sağlamak ve düzensiz göçmenleri hızla sınır dışı edebilmek için 1798 Yabancı Düşmanlar Yasası'nı uygulama kararı almış, söz konusu kararla ilgili tartışmalar Yüksek Mahkemeye kadar taşınmıştı. *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir