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Washington Post ve ABC News tarafından gerçekleştirilen ankette, kasım ayındaki ABD Başkanlık seçiminde Demokrat aday Joe Biden'ın, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın 15 puan önünde olduğu ifade edildi.

1006 yetişkinin katılımıyla gerçekleşen ankette Biden'a destek oranının yüzde 55, Trump'a destek oranın ise yüzde 40 civarında olduğu kaydedildi. Mayıs ayından yapılan ankette Biden, Trump'ın 10 puan önündeydi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinden yüzde 72'si Trump'ı yeniden başkan seçmenin en önemli şey olduğunu söylüyor, bunu çok önemli bulanların oranı ise yüzde 47. Öte yandan, Trump destekçilerinin yüzde 21'i temel motivasyonlarının Demokrat aday Biden'ı mağlup etmek olduğunu ifade etti.

Demokrat aday Joe Biden destekçilerinin ise yüzde 67'si en önemli şeyin Trump'ı mağlup etmek olduğunu belirtti.

TRUMP SEÇİM KAMPANYASI MENAJERİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, 2016 seçimlerinde saha yöneticisi olarak çalışan Bill Stepien'i seçim kampanya menajeri olarak atadığını, görevden alınan Brad Parscale’in ise kıdemli danışman olarak görev yapacağını açıklamıştı.

Trump ''Bill Stepien'in Trump Kampanya Yöneticisi rolüne yükseltildiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Çok uzun zamandır benimle birlikte olan ve muazzam dijital ve veri stratejilerimize öncülük eden Brad Parscale, kampanyada kıdemli danışman olarak bu rolde kalacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Amerikan medyasında Trump'ın seçime aylar kala yaptığı bu değişikliğin sebebi olarak geçen ay Oklahoma'nın Tulsa kentinde yapılan mitinge katılımın çok düşük seviyede kalması ve son anketlere göre, Demokrat rakibi Joe Biden'ın Trump ile aradaki oy farkını artırması gösterilmişti.

Haziranda Oklahoma'nın Tulsa kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti mitingine, görevden alınan danışman Parscale, 1 milyon kişinin kayıt yaptırdığını açıklamış ancak mitingin gerçekleştiği stadyuma sadece 6 bin 200 kişi gelmişti.