AA

Yerel basında yer alan haberlere göre, Hawaii eyaletindeki Pearl Harbor-Hickam Üssü'ndeki tersanede silahlı saldırı yaşandı.

Saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu belirtilirken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı. AA'nın haberine göre; polisin olaya müdahale ettiği ve bölgeye girişlerin kapatıldığı da belirtildi.