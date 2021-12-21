ABD'de Omicron kaynaklı ilk ölüm!

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ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantından ilk can kaybının, Teksas eyaletine bağlı Harris County'de yaşandığı bildirildi.

Harris County Yargıcı Lina Hidalgo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, omicron varyantı nedeniyle hayatını kaybeden erkek hastanın 50'li yaşlarda ve aşısız olduğu bilgisini paylaştı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), omicronun ülkedeki vakalardaki görülme sıklığının bir haftada 6 kat arttığını ve Kovid-19 vakalarının yüzde 73'ünü oluşturduğunu bildirmişti.

OMICRON ABD'DE BASKIN HALE GELDİ

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkede sadece bir hafta içinde Omicron vakalarının yaklaşık altı kat artış gösterdiğini ve ülkedeki vakaların yüzde 73'ünü oluşturduğunu açıkladı.

CDC verilerine göre, Kasım ayı sonuna kadar, koronavirüslerin %99,5'inden fazlası delta'ydı. Ancak son açıklama ile Omicron'un kısa sürede baskın varyant olduğu açıklandı.