ABD'de medya kuruluşlarına yönelik adım

ABD Dışişleri Bakanlığının, personeline, ABD'deki 6 medya organının aboneliklerini iptal etme talimatı verdiği bildirildi.

Washington Post'un haberine göre, Donald Trump yönetiminin federal kesintilerinden medya kuruluşları da etkilendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ilk olarak 11 Şubat'ta, dünya genelindeki diplomatik makamlarından, "görev açısından kritik olmayan medya aboneliklerinin" iptalini istedi.

Dışişleri Bakanlığı personeline 14 Şubat'ta ise öncelikle ABD'deki The Economist, The New York Times, Politico, Bloomberg News, The Associated Press ve Reuters gibi yayın organlarının aboneliklerinin iptal edilmesi talimatı verildi.

Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının belirli abonelikleri korumak için itirazda bulunabilecekleri ancak bunun için güçlü gerekçeler sağlamaları gerektiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın, akademik veya profesyonel dergiler olmayan ve tüm görev açısından kritik olmayan abonelikleri durdurduğunu teyit ettiği belirtildi.

