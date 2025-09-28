Habertürk
        ABD'de kiliseye saldırı | Dış Haberler

ABD'de kiliseye saldırı

        ABD'de kiliseye saldırı

        ABD'nin Michigan eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Saldırgan daha sonra kiliseyi ateşe verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 19:58 Güncelleme: 28.09.2025 - 21:22
        ABD'de kiliseye saldırı
        ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Grand Blanc kentindeki bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

        Yetkililer, saldırganın ayin sırasında aracıyla kiliseye çarptığını ve ardından kilisedekilere ateş etmeye başladığını belirterek, saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        Saldırganın kiliseyi ateşe verdiğini aktaran yetkililer, yangının kısa sürede büyüdüğünü ifade ederek, yangının kontrol altına alınmasının ardından kiliseye girilebileceğini, can kaybı ve yaralı sayısının artabileceğini aktardı.

        TRUMP'TAN AÇIKLAMA

        ABD Başkanı Donald Trump, kiliseye yönelik saldırı hakkında bilgilendirildiğini belirterek, "FBI olay yerine hemen intikal etti, federal soruşturmayı yürütecek ve eyalet ve yerel yetkililere tam destek sağlayacak. Şüpheli öldürüldü, ancak öğrenilmesi gereken çok şey var. Bu ABD'deki Hristiyanlara yönelik bir başka hedefli saldırı gibi görünüyor. Ülkemizdeki bu şiddet salgını derhal sona ermeli" dedi.

        ABD Adalet Bakanı Pam Bondi saldırı hakkında bilgilendirildiğini belirterek, FBI ve Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu'nun (ATF) yerel yetkililere soruşturmada yardım edeceğini açıkladı. Bondi, "İbadethanede meydana gelen bu tür şiddet olayları yürek parçalayıcı ve tüyler ürpertici. Lütfen bu korkunç trajedinin kurbanları için benimle birlikte dua edin" diye konuştu.

        Yazı Boyutu
