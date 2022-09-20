Kendini kaçırılmış olarak planlayan kadın 18 ay hapis

ABD'nin California eyaletinde eski erkek arkadaşına dönmek için kendini kaçırılmış olarak planlayan kadına 18 ay hapis cezası verildi.

2 çocuk annesi 40 yaşındaki Sherri Papini'nin 2016 yılında ortadan kaybolmuş ardından 3 hafta boyunca polis ve FBI tarafından aranmıştı. Papini Şükran Günü'nde tekrar ortaya çıkmıştı.

Geçen yıl eski erkek arkadaşına dönmek için kendisinin kaçırılma olayını planladığını ve FBI'a yalan söylediğini itiraf eden Papini'ye 18 ay hapis cezası verildi. Ayrıca maddi zararlar nedeniyle 300 bin dolar tazminata çarptırıldı.

Papini, yakalandıktan sonra aldığı psikolojik tedavinin 30 bin dolarlık, arama çalışmaları sırasında güvenlik güçlerinin 150 bin dolarlık masraflarının yanı sıra yalanının ortaya çıkmasına kadar bu sürede aldığı 128 bin dolarlık devlet yardımını da geri ödemek zorunda olacak.