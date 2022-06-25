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ABD'de kan donduran vahşet! Silahlı saldırıda 5 aylık bebek öldürüldü

ABD'nin Chicago kentinde kan donduran bir vahşet! Saldırganların silahından çıkan kurşunun hedefinde bu kez 5 aylık bir bebek vardı. Chicago kentinde South Shore bölgesinde etrafa rastgele ateş açan saldırganların silahından çıkan kör kurşun 5 aylık Cecilia Thomas adlı bebeğin hayatına son verdi...

25.06.2022 - 22:37 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de kan donduran vahşet! Silahlı saldırıda 5 aylık bebek öldürüldü
İHA

ABD'nin Chicago kentinde silahlı saldırganlar, araç içindeki 5 aylık bebeği öldürdü.

BEBEK KURTARILAMADI

ABD'nin Chicago kentinde South Shore bölgesinde kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Etrafta araçla dolaşarak rastgele ateş eden saldırganlar, başka bir araçtaki 5 aylık bebeği vurdu. Olay yerine gelen çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin ardından yetkililer, bebeğin Cecilia Thomas adında 5 aylık bir kız çocuğu olduğunu ve saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı.

BİR KİŞİ GÖZÜNDEN YARALANDI

Chicago polisi, başka bir araçta bulunan 41 yaşındaki bir adamın da gözünden yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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