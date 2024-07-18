ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

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ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 20 bin kişi artarak 243 bine çıktı.

İşsizlik maaşı başvurularına dair piyasa beklentisi, başvuru sayısının 229 bin olacağı yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi ise 222 binden 223 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 1000 artışla 234 bin 750'ye çıktı.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı da 6 Temmuz ile biten haftada 20 bin kişi artarak 1 milyon 867 bine yükseldi.