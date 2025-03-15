ABD'de Güney Afrika Büyükelçisi istenmeyen kişi ilan edildi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Güney Afrika'nın ABD Büyükelçisi Ebrahim Rasool'un "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.

Bakan Rubio, Rasool hakkındaki iddiaların yer aldığı haberlere ilişkin X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

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Rubio, mesajında, "O, ırk temelli provokasyon yapan ve Amerika ile ABD Başkanı'ndan nefret eden biri. Onunla istişare edecek hiçbir şeyimiz yok ve artık istenmeyen kişidir." ifadesini kullandı. Rubio, Rasool'un artık ABD'de yeri olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika yönetiminin kendilerine kötü davrandığını ileri sürerek, "beyaz Güney Afrikalı çiftçilere" vatandaşlık verilmesini gündeme getirmişti.

ABD basınına göre Rasool, Trump'ı ülkesinde ve dünyada "beyaz üstünlükçü harekete" öncülük etmekle itham ediyor.

İki ülke arasındaki siyasi gerilim, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde açtığı "soykırım" davası ile arttı.