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ABD'de genç ölümleri artışta

ABD'de alkol, uyuşturucu, intihar gibi nedenlerle yaşamını yitiren genç ve orta yaşlı nüfusun oranı yükselişte. Uzmanlar, sağlık harcamalarındaki artışa rağmen yükseliş gösteren genç ölümlerinin endişe verici olduğunu vurguluyor.

27.11.2019 - 09:08 | Güncelleme: HABERTURK.COM
ABD'li gençler alkol ve uyuşturucu kurbanı

ABD'de açıklanan yeni bir rapor, genç ve orta yaşlılar arasındaki ölüm vakalarında görülen artışın devam ettiğini ortaya koydu.

Sonuçları Amerikan Tıp Derneği'nin dergisinde yayınlanan araştırmaya göre genç nüfus arasında, intihar, aşırı doz, karaciğer rahatsızlığı başta olmak üzere çeşitli nedenlerle görülen ölüm vakaları son 3 yıldır hızlı bir artış içerisinde.

Washington Post gazetesinin haberine göre uzmanlar, ABD'nin sağlık alanına en fazla para aktaran ülkeler arasında olmasına karşın ortalama yaşam süresinin hızla düşmesinin endişe verici olduğu uyarısında bulunuyor.

Raporda dikkat çekici satır başları şöyle:

  • Bahsi geçen gruptaki ölüm vakaları en fazla beyaz nüfus arasında görülüyor.
  • Ölüm oranı en fazla yükselen yaş aralığı yüzde 29'la 25-34 yaş arasında. (2010-2017 yılları arasında)
  • Erken ölümlerin en fazla yaşandığı 4 eyalet sırasıyla Ohio, Pennsylvania, Kentucky ve Indiana. 33 bin ölüm vakasının yaklaşık üçte biri bu eyaletlerde yaşandı.
  • Ölüm nedenleri arasında, son yıllarda yetkilileri alarma geçiren afyon bazlı ilaç bağımlılığı ilk sıralarda yer alıyor.
  • Ölüm nedenleri arasında, obeziteye bağlı sağlık sorunları ve cep telefonu kullanırken yaşanan otomobil kazaları gibi nedenler de bulunuyor.
  • Bahsi geçen yaş grubunda erkeklerdeki ölüm vakaları kadınlara oranla daha yüksek.
  • Rapora göre yüksek dozda uyuşturucudan ölüm riski, 1999-2017 yılları arasında orta yaşlı kadınlarda yüzde 486 artış gösterdi.

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