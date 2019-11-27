ABD'li gençler alkol ve uyuşturucu kurbanı

ABD'de açıklanan yeni bir rapor, genç ve orta yaşlılar arasındaki ölüm vakalarında görülen artışın devam ettiğini ortaya koydu.

Sonuçları Amerikan Tıp Derneği'nin dergisinde yayınlanan araştırmaya göre genç nüfus arasında, intihar, aşırı doz, karaciğer rahatsızlığı başta olmak üzere çeşitli nedenlerle görülen ölüm vakaları son 3 yıldır hızlı bir artış içerisinde.

Washington Post gazetesinin haberine göre uzmanlar, ABD'nin sağlık alanına en fazla para aktaran ülkeler arasında olmasına karşın ortalama yaşam süresinin hızla düşmesinin endişe verici olduğu uyarısında bulunuyor.

Raporda dikkat çekici satır başları şöyle: