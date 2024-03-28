ABD'de geminin çarpmasıyla yıkılan köprü enkazında çalışmalar devam ediyor: İki kişinin cansız bedeni bulundu
ABD'nin Maryland eyaletindeki Francis Scott Key Köprüsü'nün yük gemisinin çarpması sonucu yıkılmasının ardından köprüde başlayan enkaz çalışmaları sürüyor. Maryland polisi, nehre düşen iki kişinin daha cansız bedeninin bulunduğunu bildirdi
ABD'nin Maryland eyaletinde yük gemisinin çarpması sonucu yıkılan Francis Scott Key Köprüsü'nden nehre düşen kişilerden 2'sinin daha cesedinin bulunduğu bildirildi.
Maryland polisinden yapılan açıklamada, 35 ve 26 yaşlarındaki iki erkeğin cansız bedenlerine 8 metre derinlikteki pikabın içinde ulaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, enkaz nedeniyle dalgıçların arama kurtarma çalışmalarını sürdürmelerinin güvenli olmadığı kaydedilerek, bu yüzden çalışmalarda enkaz çıkarmaya odaklanılacağı vurgulandı.
OLAY
ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'ne gece saatlerinde büyük bir kargo gemisi çarpmış, olayın ardından gemide yangın çıkmıştı.
Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün büyük bir kısmı çarpma sonucu çökmüş, köprü üzerindeki birçok araç Patapsco Nehri'ne düşmüştü.
Maryland Ulaşım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, köprüye çıkan tüm yolların çift taraflı trafiğe kapalı olduğu bildirilmişti.
Kazanın ardından eyalette "acil durum" ilan edilmiş, ekipler kaza sırasında köprüde onarım işleri yapan 8 inşaat işçisinden 2'sini kurtarmıştı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.