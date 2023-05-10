ABD'de enflasyon nisanda yüzde 4,9 oldu

AA

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentileriyle paralel artış kaydeden TÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,1 artmıştı.

Ülkede TÜFE, nisanda yıllık bazda ise yüzde 4,9 arttı. Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık bazda yüzde 5 artması yönündeydi. Yavaşlamaya devam eden ve Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyon, martta yüzde 5 olmuştu.

AÇIKLAMANIN ARDINDAN DOLAR DÜŞTÜ, ALTIN YÜKSELDİ

Enflasyonun açıklanmasının ardından Fed'in faiz artırımlarına durduracağı beklentisi zayıflarken dolar kurunda düşüş yaşandı, gün içinde 2.025 seviyesini gören ons altın 2.048 seviyesine kadar yükseldi. Bitcoin ise 28 bin 272 doların üstünü gördü.

BARINMA MALİYETLERİ ENFLASYONUN İTİCİ GÜCÜ OLMAYI SÜRDÜRDÜ

Söz konusu dönemde barınma fiyatlarındaki artış, enflasyondaki aylık yükselişte en etkili kalem olmaya devam etti. Barınma endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 8,1 arttı.

Aynı dönemde ikinci el araç ile benzin fiyatlarındaki artışlar da öne çıktı. İkinci el araç fiyatlarına ilişkin endeks, nisanda aylık bazda yüzde 4,4 artmasına karşın yıllık bazda yüzde 6,6 azaldı.

Benzin endeksi de nisanda aylık yüzde 3 artarken, yıllık yüzde 12,2'lik azalış kaydetti.

Gıda endeksi bu dönemde aylık bazda değişim göstermezken, yıllık yüzde 7,7 arttı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERLE PARALEL SEYRETTİ

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, nisanda aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5,5 arttı.

Söz konusu dönemde çekirdek enflasyon, aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Çekirdek TÜFE, martta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5,6 artmıştı.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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