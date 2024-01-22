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        Haberler Dünya ABD'de dondurucu soğuklar can aldı: Buz fırtınası nedeniyle OHAL ilan edildi, şelale dondu!

        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı: Buz fırtınası nedeniyle OHAL ilan edildi, şelale dondu!

        ABD'de son 1 haftadır etkili olan sert hava koşulları sebebiyle 80 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Oregon'da buz fırtınası nedeniyle ilan edilen OHAL devam ederken, New Jersey'de bulunan Paterson Şelaleleri aşırı soğuk sebebiyle kısmen dondu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22.01.2024 - 07:36 Güncelleme: 22.01.2024 - 07:36
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        • 1

          ABD'nin birçok bölgesinde son 1 haftadır yaşanan sert hava koşullarının yol açtığı olaylarda, ülke genelinde 80'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

        • 2

          CBS News'e göre, milyonlarca Amerikalı olumsuz kış şartlarından etkilendi.

        • 3

          Batı yakasındaki Oregon'da buz fırtınası nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal sürerken, Pensilvanya, California ve İndiana'da da elektrik kesintileri yaşandı.

        • 4

          Ülke genelinde son 1 haftada 80'den fazla kişi sert hava koşullarının neden olduğu kazalarda hayatını kaybederken, soğuk havanın hafta başında da süreceği aktarıldı.

        • 5

          ABD'nin birçok bölgesinde etkisini sürdüren kutup soğuklarından 100 milyondan fazla kişinin olumsuz etkilendiği belirtiliyor.

        • 6

          Olumsuz hava şartları nedeniyle yaklaşık 100 bin kişiye elektrik hizmeti verilemiyor.

        • 7

          Öte yandan, Tennessee eyaletindeki 10 milyon kişiden elektrik kesintilerini önlemek için enerji tasarrufu yapmaları istendi.

        • 8

          ŞELALE DONDU

          Ülke genelinde dondurucu soğuklar etkisini artarak göstermeye devam ederken şelale dondu.

        • 9

          New Jersey eyaletinde bulunan Paterson Şelaleleri, aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle kısmen dondu.

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        *Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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