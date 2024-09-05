ABD'de Demokrat başkan adayı Harris, küçük işletmeler için vergi teşvik planını açıkladı

ABD'de Demokrat başkan adayı Kamala Harris, seçim çalışmaları kapsamında New Hampshire eyaletinde yaptığı konuşmada, küçük işletmeler için vergi teşvik planını anlattı.

Küçük işletmelerin ülke ekonomisi için önemine işaret eden Harris, bu işletmelerde tüm özel sektör çalışanlarının yarısının istihdam edildiğini söyledi.

Harris, başkan olduğunda en büyük önceliklerinden birinin ABD'deki küçük işletmeleri güçlendirmek olacağının altını çizerek, ilk olarak daha fazla küçük işletmenin işe başlamasını sağlayacaklarını kaydetti.

İlk başkanlık döneminin sonunda 25 milyon yeni küçük işletme başvurusu görmek istediğini ifade eden Harris, bunun gerçekleşmesi için yeni işletme kurma maliyetini düşüreceklerini bildirdi.

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Harris, Amerika'da yeni bir işletme kurmanın ortalama maliyetinin yaklaşık 40 bin dolar olduğuna değinerek, bunun birçok kişi için büyük bir finansal engel olduğunu dile getirdi.

Bir girişim için mevcut vergi indiriminin 5 bin dolar olduğunu anımsatan Harris, yeni kurulan girişimler için vergi indirimini 50 bin dolara çıkarmayı planladığını bildirdi.