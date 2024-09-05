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        Haberler Dünya ABD'de Demokrat başkan adayı Harris, küçük işletmeler için vergi teşvik planını açıkladı | Dış Haberler

        ABD'de Demokrat başkan adayı Harris, küçük işletmeler için vergi teşvik planını açıkladı

        ABD'de Demokrat başkan adayı Kamala Harris, yeni kurulan şirketler için vergi indirimini 5 bin dolardan 50 bin dolara çıkarmayı planladığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 00:01 Güncelleme: 05.09.2024 - 00:01
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        Küçük işletmelere vergi teşvik planı
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        ABD'de Demokrat başkan adayı Kamala Harris, seçim çalışmaları kapsamında New Hampshire eyaletinde yaptığı konuşmada, küçük işletmeler için vergi teşvik planını anlattı.

        Küçük işletmelerin ülke ekonomisi için önemine işaret eden Harris, bu işletmelerde tüm özel sektör çalışanlarının yarısının istihdam edildiğini söyledi.

        Harris, başkan olduğunda en büyük önceliklerinden birinin ABD'deki küçük işletmeleri güçlendirmek olacağının altını çizerek, ilk olarak daha fazla küçük işletmenin işe başlamasını sağlayacaklarını kaydetti.

        İlk başkanlık döneminin sonunda 25 milyon yeni küçük işletme başvurusu görmek istediğini ifade eden Harris, bunun gerçekleşmesi için yeni işletme kurma maliyetini düşüreceklerini bildirdi.

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        Harris, Amerika'da yeni bir işletme kurmanın ortalama maliyetinin yaklaşık 40 bin dolar olduğuna değinerek, bunun birçok kişi için büyük bir finansal engel olduğunu dile getirdi.

        Bir girişim için mevcut vergi indiriminin 5 bin dolar olduğunu anımsatan Harris, yeni kurulan girişimler için vergi indirimini 50 bin dolara çıkarmayı planladığını bildirdi.

        Harris, mevcut küçük işletmelerin büyümesine de yardımcı olmayı hedeflediğini, genişlemek isteyen küçük işletmelere düşük faizli veya faizsiz krediler sağlayacaklarını söyledi.

        Vergi sistemini daha adil hale getirirken aynı zamanda yatırım ve inovasyona öncelik vereceklerini kaydeden Harris, milyarderler ve büyük şirketlerin vergilerinde adil paylarını ödemesi gerektiğini vurguladı.

        Öte yandan, ABD'de basınında konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde, bu yılın başlarında ABD Başkanı Joe Biden'ın bütçe taslağında belirttiği şirketlere yönelik vergi oranlarında, Harris'in daha yumuşak bir artış planladığı aktarıldı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Kamala Harris
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