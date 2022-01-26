ABD'de Covid aşısı olmayan bir hasta, kalp nakli bekleme listesinden çıkarıldı
ABD'de bir hastane, Covid-19 aşısı olmayan bir hastayı kalp nakli bekleme listesinden çıkardı. 31 yaşındaki DJ Ferguson adlı hasta, acil kalp nakline ihtiyaç duyuyordu. Hastane yönetimi kuralları uygulamak zorunda olduklarını belirtti.
Hastane yönetimi ise kuralları uygulamak zorunda olduklarını belirtti.
BBC'ye açıklama yapan hastane, nakil için bekleyen hastaların Covid-19 aşısı olması ve yaşam tarzlarına dikkat etmesinin başarılı bir operasyon ihtimalini ve operasyon sonrasında hayatta kalma ihtimallerini önemli ölçüde artırdığını vurguladı.
Hastanenin açıklamasında yer alan ifadeler, aşının yanında başka etkenlerin de bu kararda rol oynamış olma ihtimalini dışlamıyor.
100 bin kişinin yer aldığı bekleme listesindekilerin çoğunun önümüzdeki beş yıl boyunca organ nakli imkanı bulamayacağını belirten hastane yönetimi, hasta mahremiyetini gerekçe göstererek konuyla ilgili daha fazla bilgi vermedi.
Ferguson'a yardım toplamak için açılan GoFundMe sayfasına göre Ferguson 26 Kasım 2021'de, kalıtsal bir kalp sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Sayfayı açan kişiler Ferguson'un aşılarda nadiren görülen bir yan etki olan kalp kası iltihabından endişe ettiğini yazdı.
Öte yandan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri organ nakli olanlar ve çevrelerindeki herkese Covid-19 aşısı olmayı tavsiye ediyor.
CBS kanalına konuşan NYU Grossman Tıp Okulu Tıbbi Etik Başkanı Dr. Arthur Caplan, organ nakli olan kişilerin bağışıklık sisteminin baskılanması nedeniyle sıradan bir soğuk algınlığının bile ölümcül olabileceğini söyledi.
Dr. Caplan "Organlar çok zor bulunuyor. Bu yüzden organ naklini hayatta kalma ihtimali düşük kişilere değil aşı olmuş ve ameliyat sonrası hayatta kalma ihtimali daha yüksek olan kişilere yapıyoruz" dedi.
Bu ayın başlarında da ABD'nin Minnesota eyaletinde bir kadın, iki aydır solunum cihazına bağlı bulunan aşısız kocasını solunum cihazından çıkarmayı düşünen hastaneye dava açmıştı.
Halkın yüzde 63'ünün çift aşılı olduğu ABD'de üç aşılı oranı ise yüzde 40.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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ABD'de Covid aşısı olmayan bir hasta, kalp nakli bekleme listesinden çıkarıldı/abd-de-covid-asisi-olmayan-bir-hasta-kalp-nakli-bekleme-listesinden-cikarildi-3325896
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