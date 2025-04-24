Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin ABD'de Cornell Üniversitesi, İsrail'i eleştiren şarkıcı Kehlani'nin konserini iptal etti - Magazin haberleri

        ABD'de Cornell Üniversitesi, İsrail'i eleştiren şarkıcı Kehlani'nin konserini iptal etti

        ABD'deki Cornell Üniversitesi, Filistin'e destek veren ve İsrail'i eleştiren şarkıcı Kehlani'nin planlanan konserini, sanatçının 'antisemitik' ve 'İsrail karşıtı' görüşlere sahip olduğu iddiaları üzerine gelen tepkiler nedeniyle iptal etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 09:38 Güncelleme: 24.04.2025 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filistin desteği konseri iptal ettirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'deki Cornell Üniversitesi, Filistin'e destek veren ve İsrail'i eleştiren şarkıcı Kehlani'nin planlanan konserini iptal etti. Üniversiteden yapılan resmi açıklamada, İsrail'in savaş suçlarını eleştiren Kehlani'nin okul kampüsünde vereceği konserin gerçekleşmeyeceği belirtildi.

        Cornell Üniversitesi Rektörü Michael Kotlikoff, öğrencilere ve öğretim üyelerine gönderdiği bir e-postada, şarkıcı Kehlani'nin performanslarında, videolarında ve sosyal medya paylaşımlarında 'antisemitik' ve 'İsrail karşıtı duygular taşıdığını' öne sürdü.

        REKLAM

        Kotlikoff, Kehlani'nin bu ifadelerinin 'birçok kişinin tepkisini çektiğini' ve bu yoğun tepkiler sonucunda konseri iptal etme kararı aldıklarını ifade etti.

        Grammy Ödülü'ne aday gösterilmiş bir R&B sanatçısı olan Kehlani, okul kampüsünde düzenlenecek 'Slope Day' etkinliğinde sahne alacaktı. Kehlani, sosyal medya paylaşımlarında Filistin'e olan desteğini açıkça ifade ederken, geçtiğimiz yıl 'İntifada Çok Yaşa' ifadesiyle başlayan bir müzik videosu yayımlamıştı.

        'StopAntisemitizm' adlı bir grup, geçen yaz Kehlani'nin 'İsrail karşıtı ve antisemitik' olduğunu iddia etmişti.

        Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Columbia ve Harvard gibi birçok saygın üniversitenin de aralarında bulunduğu yükseköğretim kurumlarına, Filistin destekçisi eylemler nedeniyle mali baskı uyguluyor. Bu durumun etkisiyle üniversite yönetimleri, İsrail'i eleştiren kişilere karşı baskıcı bir tutum sergiliyor.

        Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cornell Üniversitesi
        #israil
        #Filistin
        #Kehlani

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        "Bizi hedef gösterdi"
        "Bizi hedef gösterdi"
        İşveren asgari ücretle işçi arıyor
        İşveren asgari ücretle işçi arıyor
        "Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı"
        "Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı"
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        Trump otomobillere olan vergide geri adım atmıyor
        Trump otomobillere olan vergide geri adım atmıyor
        Dur, nefes al, yeniden yönlendir!
        Dur, nefes al, yeniden yönlendir!
        Avrupa'dan Trump'ın barış planına destek
        Avrupa'dan Trump'ın barış planına destek
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        Fırsatı olan gitti
        Fırsatı olan gitti
        THY deprem nedeniyle yolculara ilave haklar tanıdı
        THY deprem nedeniyle yolculara ilave haklar tanıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD binasına geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD binasına geldi
        "Gerçek gündemimiz"
        "Gerçek gündemimiz"
        Habertürk Anasayfa