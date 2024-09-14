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        Haberler Dünya ABD'de bir kişi İsrail Başkonsolosluğu yakınında kendini ateşe verdi | Dış Haberler

        ABD'de bir kişi İsrail Başkonsolosluğu yakınında kendini ateşe verdi

        Sosyal medyada paylaşılan ve kendini yakan kişiye ait olduğu iddia edilen videoda, eylemin "Gazze'deki soykırımı" protesto için yapıldığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 19:47 Güncelleme: 14.09.2024 - 19:47
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        İsrail Başkonsolosluğu yakınında kendini yaktı
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        ABD'nin Boston kentinde bir kişi, sosyal medyada "Gazze'deki soykırımı" protesto eden açıklamalar sonrası İsrail'in Boston Başkonsolosluğu yakınında kendini ateşe verdi.

        Boston Polis Departmanı'ndan AA'ya yapılan açıklamada, olayın 11 Eylül günü yerel saatle 20.10 sularında meydana geldiği belirtildi.

        Açıklamada, kendini yakan kişinin ağır yaralandığı ve Massachusetts General Hastanesine kaldırıldığı bildirildi. Boston Acil Servis Hizmetleri (EMS) de kendini yakan kişinin ciddi yanıkları olduğunu aktardı.

        Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği gerekçesiyle kendini yakan kişinin kimliği ve bu eylemi niye yaptığı konusunda detay paylaşmadı. Suffolk County Bölge Savcılığı Ofisi, olayı soruşturduklarını duyurdu.

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        Yerel medya kaynakları, olayın İsrail'in Boston Başkonsolosluğu'nun yer aldığı caddedeki "Four Seasons Hotel" önünde meydana geldiğini yazdı ve kendini yakan kişinin olay yeri güvenlik kamera görüntülerini yayınladı.

        Buna göre, bir erkek bir süre otel önünde yürüyüş yapmasının ardından kendini ateşe veriyor. Olay yerine yakın kişiler yangını söndürmeye koşuyor.

        NBC10 Boston'a konuşan bir görgü tanığı, çığlıkları duyan arkadaşıyla birlikte olay yerine gittiğini ve sırt çantalarıyla yangını söndürmeye çalıştıklarını anlatarak, durumu "son derece üzücü" olarak tanımladı.

        Tanıklardan Jeferson Zapata, "Telemundo Nueva Inglaterra" televizyonuna açıklamasında, kişinin kendini yakmadan önce üzerine benzin döktüğünü söyledi.

        Zapata, yanan adamın üzerine, çevredekilerle birlikte su dökmeye çalıştığını kaydetti.

        "GAZZE'DE DEVAM EDEN SOYKIRIMDA HEPİMİZ SUÇLUYUZ"

        Olayın, İsrail'in Boston Başkonsolosluğu ve "Chabad Boston" adlı ibadet yerinin bulunduğu Four Seasons Oteli'nin dışında gerçekleşmesi dikkati çekti.

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        Sosyal medyaya yansıyan ve Boston'dan paylaşıldığı anlaşılan bir videoda kendisini "Matt Nelson" olarak tanıtan kişi, şunları kaydetti:

        "Benim adım Matt Nelson ve aşırı bir protesto eylemine girişmek üzereyim. Gazze'de devam eden soykırımda hepimiz suçluyuz."

        İsrail merkezli "Jerusalem Post" haberinde, olayın 11 Eylül'ün yıl dönümünde meydana gelmesine dikkati çekildi.

        Şubat ayında, ABD Hava Kuvvetleri'nde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nin önünde kendini ateşe vermişti.

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        #ABD
        #israil
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