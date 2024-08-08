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        Haberler Dünya ABD'de başkan yardımcısı adayları arasında "silah" polemiği | Dış Haberler

        ABD'de başkan yardımcısı adayları arasında "silah" polemiği

        Orduda görevliyken savaş bölgesinde silah kullandığını iddia eden Demokrat başkan yardımcısı adayı Tim Walz'a Cumhuriyetçi rakibi JD Vance tepki gösterirken, Amerikan medyası ise Walz'ın savaş bölgesinde aktif olarak silah kullandığına yönelik kanıt bulunmadığını yazdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 20:13 Güncelleme: 08.08.2024 - 20:13
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        ABD'de 'silah' polemiği
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        ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde iki başkan yardımcısı adayı arasındaki "silah" polemiği kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

        Demokrat başkan yardımcısı adayı Tim Walz, önceki gün bir konuşmasında savaş bölgesinde silah taşıdığına yönelik, "Bu savaş silahlarının ki ben de savaşta taşıdım, sadece oldukları yerde bulunduğundan emin olmalıyız." şeklindeki sözleri tartışmalara neden oldu.

        ABD ordusunda ulusal muhafız olarak 25 yıl farklı rütbelerde görev yapan Walz'in bu sözleri eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Yardımcısı JD Vance'in tepkisini çekti.

        Kendisi de eski bir asker olan Vance, konuyla ilgili açıklamasında, "Walz, 'Benim de savaşta kullandığım silahların Amerikan sokaklarında kullanılmasına izin vermemeliyiz.' diyor. Merak ediyorum, Tim Walz ne zaman savaşta yer almış? Ne zaman gitmiş? O savaşta hangi silahı kullanmış? Kendisi çatışma bölgesinde bir gün bile geçirmemiştir." değerlendirmesini yaptı.

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        CNN muhabiri Tom Foreman ise iki ismin açıklamaları üzerine Walz'un gerçekten de bir savaşta bulunup silah taşıyıp taşımadığına yönelik bir doğrulama yaparak ekranlarda bunu paylaştı.

        CNN'in haberinde, Walz'un orduda görev yaparken bir savaş bölgesinde aktif olarak bulunduğunu ve silah taşıdığını gösteren herhangi bir kanıt bulunmadığı kaydedildi.

        Aynı haberde, Walz'un sözlerinin, kamuoyunda, aktif bir çatışmada silah kullandığı şeklinde anlaşıldığı, ancak gerçekte Demokrat adayın sadece böyle bir bölgede görev yaptığını söylemek istediği belirtildi.

        Öte yandan Cumhuriyetçi çevreler, CNN'in haberini yoğun şekilde kullanırken, Demokrat başkan yardımcısı adayının kamuoyuna geçmişiyle ilgili yalan söylediğini ve silah kullanımı konusunda toplumu yanılttığını savunuyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #silah
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