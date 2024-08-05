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        Haberler Dünya ABD'de bağımsız başkan adayı Kennedy'den rakibi Trump'a ağır sözler | Dış Haberler

        ABD'de bağımsız başkan adayı Kennedy'den rakibi Trump'a ağır sözler

        ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için bağımsız başkan adayı olarak yarışan Robert F. Kennedy'nin, eski ABD Başkanı Donald Trump için "Neredeyse insan bile değil." ifadesini kullandığı iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 20:50 Güncelleme: 05.08.2024 - 20:50
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        Trump'a ağır sözler
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        New Yorker'da yer alan haberde, 2024 ABD Başkanlık Seçimleri'nin bağımsız başkan adayı Robert F. Kennedy'nin "yakın zaman önce" mesajlaştığı birine Trump hakkında, "Korkunç bir insan", "Gelmiş geçmiş en kötü başkan. Neredeyse insan bile değil. Muhtemelen bir sosyopat." gibi ifadeler kullandığı belirtildi.

        Kennedy'nin ABD Başkanı Joe Biden için ise "Cumhuriyet ve gezegen için daha tehlikeli." dediği aktarıldı.

        Trump ve Kennedy, geçen ay düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi öncesinde telefonla görüşmüş, sızdırılan görüşmede Trump'ın Kennedy'nin aşılar konusundaki bazı görüşlerine "katıldığını" söylediği bildirilmişti.

        Görüntülü kayıtta ayrıca Trump'ın Kennedy'ye "bir şeyler yapmasını" istediği ve "Kazanacağız." dediği, Kennedy'nin de "evet" diye karşılık verdiği duyulmuştu.

        Kennedy, internet üzerinden yapılan görüşmenin kısa süre sonra sızdırılması nedeniyle özür dilemişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #trump
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