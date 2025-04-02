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        Haberler Dünya ABD'de 2 bini aşkın cezaevi çalışanının kovulması nedeniyle bazı mahkumlar erken tahliye edilecek | Dış Haberler

        ABD'de 2 bini aşkın cezaevi çalışanının kovulması nedeniyle bazı mahkumlar erken tahliye edilecek

        ABD'nin New York eyaletindeki cezaevlerinde 2 bini aşkın çalışanın "sendika izni olmadan" greve gittikleri gerekçesiyle iş akitlerinin feshedilmesinin ardından hafif suçlardan yargılanan mahkumların "personel yetersizliği" nedeniyle erken tahliye edileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 14:30 Güncelleme: 02.04.2025 - 14:30
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        Cezaevi çalışanları kovuldu, bazı mahkumlar tahliye edilecek
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        Ceza İnfaz ve Topluluk Denetim Kurumu Müdürü Daniel Martuscello, New York genelindeki 2 binden fazla cezaevi personelinin 10 Mart'ta görevine son verilmesinin ardından cezaevi yöneticilerine bilgi notu gönderdi.

        Martuscello, cezaevi yöneticilerine, hafif suçlardan yargılanan ve 15 ile 110 gün arasında cezası kalan mahkumların erken tahliyesi için çalışma başlatma talimatı verdi.

        Eyaletteki "cezaevi personeli yetersizliğine" dikkati çeken Martuscello, cezaevindeki dengenin sağlanması için bazı mahkumların erken tahliye edileceğini bildirdi.

        Martuscello, erken tahliye edilecek mahkumlar arasında cinsel suçlardan, şiddet suçlarından ve cinayet, terör, kundaklama gibi nitelikli suçlardan yargılananların bulunmayacağını belirtti.

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        Greve giden cezaevi görevlileri işten çıkarılmıştı

        New York genelinde 17 Şubat'ta cezaevi görevlileri, personel yetersizliği, zorunlu fazla mesai gibi zor çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla grev başlatmıştı.

        New York Valisi Kathy Hochul, "sendika izni olmadan" yapılan grevin cezaevindeki işleri aksatması nedeniyle Ulusal Muhafızları cezaevlerinde görevlendirmişti.

        Grevi sona erdirmek için iki kez anlaşmaya varılmaya çalışmış ancak bu girişimler başarısız olmuştu.

        Martuscello, 10 Mart'ta, 22 gün süren grevin, grev yapan görevlilerin bağlı olduğu sendika ile varılan anlaşmayla sona erdiğini ancak beklenen tarihten önce işe dönmeyen 2 binden fazla görevlinin işten çıkarıldığını açıklamıştı.

        *Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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