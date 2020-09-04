Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Son haftalarda rekor üstüne rekor kıran ABD borsalarında dün sert bir düzeltme yaşandı. Dow Jones yüzde 2.8 gerilerken, S&P 500'deki düşüş yüzde 3.5'i buldu.

En ser düşüş ise teknoloji devlerinin yer aldığı Nasdaq Birleşik Endeksi'nde yaşandı. Nasdaq yüzde 4.96 düştü. Apple hisselerindeki düşüş yüzde 8 olurken, Microsoft yüzde 6.19, Google'ın çatı şirketi Alphabet yüzde 5.12, Amazon yüzde 4.63, Facebook ise yüzde 3.76 değer kaybetti.

Böylece Apple'ın piyasa değeri bir günde 171 milyar dolar gerileyerek 2 trilyon 76 milyar dolara geriledi. Amazon'daki düşüş 72 milyar dolar, Microsoft'taki 106 milyar dolar, Alphabet'teki 59 milyar dolar, Facebook'taki düşüş ise 36 milyar doların buharlaşmasına yol açtı.

Devlerin piyasa değeri eridi (milyar dolar) 02.Eyl 03.Eyl Fark Apple 2247 2076 -171 Amazon 1769 1697 -72 Microsoft 1753 1647 -106 Alphabet 1176 1117 -59 Facebook 862 826 -36 Toplam 7807 7363 -444

Teknolojinin '5 büyüğünün' 1 gündeki toplam kaybı 444 milyar doları buldu. Dün itibarıyla bu 5 firmanın toplam piyasa değeri 7 trilyon 363 milyar dolara geriledi.

KÂR SATIŞI BEKLENTİSİ ARTMIŞTI

444 milyar dolarlık bu kayıbın büyüklüğünü anlayabilmek için Borsa İstanbul'a bakılabilir. Dün kapanış itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören tüm şirketlerin toplam piyasa değeri 200 milyar dolardı. Yani 5 büyük şirketin piyasa değerlerindeki bir gündeki kayıp 2 Borsa İstanbul'dan daha fazla bir miktara tekabül ediyor.

Analistler borsalarda yaşanan dünkü sert düşüşleri şimdilik bir'düzeltme' olarak nitelendiriyor. Son günlerde söz konusu hisseler rekor üstüne rekor kırıyordu. Dolayısıyla bir kâr satışı beklentisi oluşmaya başlamıştı.

Dün gelen satışlara rağmen Apple hala bu yıl genelinde yatırımcısına yüzde 60, Alphabet hisseleri yüzde 19, Microsoft hisseleri yüzde 35, Amazon yüzde 77, Facebook ise yüze 39 kazandırmış durumda.

MUSK, ZUCKERBERG'E GEÇİLDİ

Dün sert düşüşler sadece teknoloji şirketlerinde yaşanmadı. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri de yüzde 9 düşerek dikkatleri üzerine çekti. Bu düşüşle Tesla CEO'su Elon Musk'ın kişisel serveti de 11 milyar dolar geriledi. Musk böylece yeniden Facebook Kurucu ve CEO'su Mark Zuckerberg'e geçilere dünyanın en zengin 4. insanı oldu. Zuckerberg'in toplam serveti ise dün itibarıyla 114 milyar dolar olarak hesaplandı.