ABD Büyükelçiliği'nden basın özgürlüğü çağrısı!

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı davada sanıklara, savcılık mütalaasına karşı savunmalarını yapmaları için son kez süre verildi, duruşma 4 Eylül'e ertelendi.

Bunun üzerine ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından basın özgürlüğüne dair paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda,

"İfade ve basın özgürlüğü demokrasiyi güçlendirir ve bu özgürlüğün her yerde korunması gerekir. Gazetecileri mesleklerini icra ettikleri için suçlamak, bu evrensel prensibe aykırıdır." ifadelerine yer verildi.