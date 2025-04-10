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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan "Kimsenin bilmediği silahlarımız var" tehdidi | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan "Kimsenin bilmediği silahlarımız var" tehdidi

        ABD Başkanı Trump, başlattığı ticaret savaşının ardından artan endişelere yönelik yaptığı açıklamada, "Bu ülke çok güçlü. Kimsenin ne olduğunu bilmediği silahlarımız var." tehdidinde bulundu. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi'yi "akıllı adam" diye nitelendirdi ve sonunda çok iyi bir anlaşma yapacaklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 11:31 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:31
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        Trump'tan "Kimsenin bilmediği silahlarımız var" tehdidi
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        ABD Başkanı Donald Trump, gümrük tarifeleri sonrası artan "ticaret savaşının ötesindeki tırmanış" endişelerine ilişkin, "Bu ülke çok güçlü. Kimsenin ne olduğunu bilmediği silahlarımız var." tehdidinde bulundu.

        Trump, dün akşam Oval Ofis'te başkanlık kararnameleri imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i "akıllı adam" diye nitelendirerek sonunda çok iyi bir anlaşma yapacaklarını belirten Trump, "Xi, ne yapılması gerektiğini tam olarak bilen bir adam, ülkesini seviyor ve bir anlaşma yapmak isteyeceğini düşünüyorum. Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bir noktada bir telefon görüşmesi alacağız ve her şey hazır olacak." ifadelerini kullandı.

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        "KİMSENİN NE OLDUĞUNU BİLMEDİĞİ SİLAHLARIMIZ VAR"

        Bir gazetecinin "Ticaret savaşının ötesindeki bir tırmanıştan endişe duyuyor musunuz?" sorusu üzerine Trump, "Biz, çok güçlüyüz. Bu ülke çok güçlü. İnsanların anladığından çok daha güçlü. Kimsenin ne olduğunu bilmediği silahlarımız var ve dünyadaki en güçlü silahlarımız hatta herkesten daha güçlü hatta yakın bile değil yani kimse bunu yapmayacak." yanıtını verdi.

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        ABD Başkanı, aynı toplantıda 90 günlük tarifeleri duraklatma kararını dün sabah içlerinden gelerek aldıklarını belirterek, "Gümrük tarife duraklamasının piyasalarda bu kadar etkili olacağını bilmiyordum. Piyasalar, bugün harika bir gün geçirdi." yorumunu yapmıştı.

        Çin Devlet Başkanı Şi ile bir noktada telefonla görüşeceğini dile getiren Trump, mevkidaşını sevdiğini ve saygı duyduğunu ancak ABD'ye iyi davranmadıkların savunmuştu. Trump, adil olması halinde Çin dahil herkesle gümrük ve ticaret anlaşması yapmaya hazır olduklarını yinelemişti.

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        TRUMP, ÇİN'E UYGULANACAK GÜMRÜK TARİFELERİNİ YÜZDE 125'E YÜKSELDİ

        ABD Başkanı Trump, TruthSocial hesabından dün yaptığı açıklamada, Çin menşeli ürünlere uygulanan gümrük vergisini derhal geçerli olmak üzere yüzde 125'e yükselttiğini duyurmuştu.

        Trump, açıklamasında, "⁠Umarım Çin, ABD ve başka ülkeleri istismar ettiği dönemin artık kabul edilemez olduğunu yakın zamanda anlar." ifadesini kullanmıştı.

        ⁠75’ten fazla ülkenin temsilcisinin arayarak gümrük tarifeleri konusunda çözüm için müzakere yürütmek istediğini kaydeden Trump, ABD’ye misilleme yapmayan bu ülkelere iyi niyet göstergesi olarak ek tarifeleri 90 günlüğüne durdurduğunu ve bu süre zarfında karşılıklı tarife oranının alt limit yüzde 10 şeklinde uygulanacağını açıklamıştı.

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