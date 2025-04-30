ABD Başkanı Trump: Papa olmak isterdim

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından Katolik Kilisesi'nde gözler, 267'nci Papa'nın kim olacağına çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump'dan da bu konuya ilişkin açıklama geldi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde Michigan eyaletine hareketinden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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"YENİ PAPA'NIN KİM OLMASINI İSTERSİNİZ?"

Trump, bir gazetecinin, "Yeni Papa'nın kim olmasını istersiniz?" sorusuna, "Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu. New York'ta çok iyi bir kardinalimiz var, bakalım neler olacağını göreceğiz." yanıtını verdi.

ABD Başkanı'nın esprili cevabı kısa sürede sosyal medyada viral olurken, Beyaz Saray'ın yönettiği bazı X hesapları da Trump'ın söz konusu videosunu paylaştı.

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7 MAYIS'TA SEÇİM İÇİN TOPLANACAKLAR

Diğer yandan, Vatikan’da Katolik Kilisesi'nin yeni papasını belirlemek üzere seçim (Konklav) 7 Mayıs'ta başlayacak.

Buna göre, Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından kilise hukuku uyarınca "Sede Vacante" yani Latince "makamın boş olduğunun" ilan edildiği Vatikan'da 26 Nisan'daki cenaze töreninden sonraki 9 günlük yas döneminin sonunda papa belirleme süreci 7 Mayıs'ta başlayacak.

PAPA BELİRLEME SÜRECİ: KONKLAV Konklav'a 80 yaşının altındaki 135 kardinalin katılması gerekirken İtalyan basını, bu sayının 133 olabileceğini belirtiyor. Bir kardinalin ağır hasta olduğu, kardinal Giovanni Angelo Becciu'nun da Londra'daki gayrimenkulün satışından zimmete para geçirdiği gerekçesiyle 2023'te ceza alması sebebiyle Konklav'a katılmaktan çekilebileceği ifade ediliyor. ÖNE ÇIKAN ADAYLAR Papalık için öne çıkan adaylar arasında İtalyan Kardinal Pietro Parolin, Macar Kardinal Peter Erdo, ABD’li Kardinal Raymond Leo Burke, İtalyan Kardinal Matteo Maria Zuppi, Filipinli Kardinal Luis Antonio Gokim Tagle, İtalyan Kardinal Pierbattista Pizzaballa, Ganalı Kardinal Peter Turkson ve Maltalı Kardinal Mario Grech gibi isimler yer alıyor. REKLAM Kilise hukukuna göre, Konklav'daki oylamada üçte iki çoğunluğu alan kardinal, görevi kabul etmesi durumunda 1,4 milyarlık Katolik aleminin yeni ruhani lideri yani Papa ve Vatikan Devlet Başkanı olacak. Konklav'da papanın seçilmesi durumunda ilk olarak Sistine Şapeli'nden beyaz duman çıkması sağlanarak dünyaya yeni papanın belirlendiği mesajı iletilecek. Ardından yeni papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın locasından dünyaya takdim edilecek.