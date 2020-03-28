28 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ile salgın nedeniyle zarara uğrayan kişi ve işletmelerin sübvanse edilmesini öngören 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onayladı.
ABD Senatosu'nda çarşamba, Temsilciler Meclisi'nde de cuma günü kabul edilen tasarı, en son Başkan Donald Trump'ın masasına geldi.
Trump, Oval Ofis'te Başkan Yardımcısı Mike Pence, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in yanı sıra bazı kabine ve kongre üyelerinin katılımıyla düzenlenen törenle söz konusu yasa tasarısını onayladı.
ABD Başkanı Trump, burada yaptığı konuşmada, "Bir araya gelip, Amerika'nın çıkarlarını her şeyin üzerine koydukları için Demokratlar ve Cumhuriyetçiler'e teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.
Törenin ardından Twitter'dan da açıklama yapan Trump, "Bugün, ABD tarihindeki en büyük ekonomik paket olan teşvik paketini onayladım. Bu, bugüne kadar imzalanan en büyük paketin bile iki katı. 2,2 trilyon dolarlık bu paket, ülkemizdeki aileler, çalışanlar ve işletmelere acilen ihtiyaç duydukları ekonomik desteği sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
AMERİKALILARA KREDİ İMKANI SAĞLANACAK, DOĞRUDAN ÖDEME YAPILACAK
ABD tarihinin en büyük ekonomik destek paketi, Kovid-19'la mücadele kapsamında toplum sağlık merkezleri, klinikler ve huzurevlerinin ihtiyaç duyduğu maske, solunum cihazları ve kişisel koruyucu ekipman tedarikinin yanı sıra ekonomik zarara uğrayan küçük işletmeler ve gelir kaybı yaşayan Amerikan vatandaşlarına kredi imkanı ve doğrudan ödeme yapılmasını öngörüyor.
Bu kapsamda, gelir konusunda belli kriterlerin altında kalan vatandaşlara bir defaya mahsus 1200'er dolar nakit yardım yapılması öngörülürken; küçük ve orta ölçekli işletmelere ise 377 milyar dolarlık teşvik fonu dağıtılması ve öğrencilerin okul borçlarının 30 Eylül'e kadar ertelenmesi isteniyor.
Tasarıda, büyük ölçekli firmalara işçi çıkarmamaları, çalışanların özlük haklarında geriye gitmemeleri veya üretimlerini başka ülkelere kaydırmamaları için 500 milyar dolarlık kaynak sağlanması da öngörülüyor.
DÜNYADA EN ÇOK KOVİD-19 VAKASI ABD'DE
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de Kovid-19 vakaları, İtalya ve Çin'i geçerek 100 binin üzerine çıkmış, salgın nedeniyle yaşamını kaybedenlerin sayısı ise 1500'ü geçmişti.
ABD, Kovid-19 vaka sayısı bakımından dünya genelinde birinci sırada yer alıyor.
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