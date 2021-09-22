Biden'dan Filistin açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul toplantılarında yaptığı konuşmada, "Demokratik bir Filistin devleti için en iyi yol, iki devletli çözümdür. Şu anda bu çözüm için alacağımız uzun bir yol var ancak hiçbir zaman pes etmemeliyiz." dedi.
20 Ocak 2021'de ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Biden, bu sıfat ile bugün ilk kez BM Genel Kurulu'na hitap etti.
İSRAİL VE FİLİSTİN İÇİN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU
Nükleer silahlardan arınma konusuna da öncelik vereceklerini kaydeden Biden, "ABD, İran'ın nükleer silah sahibi olmasını önlemek için verdiği sözü tutacaktır. İran'ın nükleer anlaşma şartlarına dönmesini sağlamak için konuda P5+1 (Çin, Fransa, Rusya, İngiltere, ABD, Almanya) ülkeleri ile diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz. İran nükleer anlaşma şartlarına dönerse, biz de aynısını yapmaya hazırız." mesajını verdi.
Orta Doğu'da anlaşmazlıkların çözümü için şiddetin ilk çözüm olmaması adına çabalarını sürdürdüklerini belirten Biden, "Bağımsız bir Yahudi devletine desteğimiz açıktır. Ancak, İsrail'in demokratik bir Yahudi devleti olarak geleceğinin oluşturulması ve demokratik bir Filistin devleti için en iyi yol, iki devletli çözümdür. Şu anda bu çözüm için alacağımız uzun bir yol var ancak hiçbir zaman pes etmemeliyiz." görüşünü paylaştı.
ABD SONU GELMEYEN SAVAŞLARA SON VERMEYE BAŞLADI
Biden, konuşmasında ABD'nin artık sonu gelmeyen savaşlara bir son vermeye başladığını ve silahın hiçbir zaman çözüm olmayacağını vurgulayarak, "ABD'nin askeri gücü bizim son çare aracımız olmalı, dünyada gördüğümüz her soruna bir cevap olarak kullanılmamalı." dedi.
ABD'nin kendi değerleri ve stratejisini savunmaya devam edeceğinin altını çizerek, "Müttefiklerimizi ve dostlarımızı savunmaya devam edeceğiz. Güçlü ülkelerin daha zayıf ülkeleri ezme ve zorla topraklarını ele geçirme çabalarına karşı çıkacağız." ifadesini kullandı.
Biden, "Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz." diye konuştu.
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