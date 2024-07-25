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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu, Beyaz Saray'da bir araya geldi | Dış Haberler

        ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu, Beyaz Saray'da bir araya geldi

        ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılanan ve konuşması sık sık alkışlarla kesilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, temaslarına devam ediyor. Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden'la görüşen Netanyahu, ilerleyen saatlerde ABD Başkan Yardımcısı ve Başkan Adayı Kamala Harris'le bir araya gelmeye hazırlanıyor

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 25.07.2024 - 20:53 Güncelleme: 25.07.2024 - 20:53
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        Oval Ofis'te görüştüler
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        ABD Kongresi’nde dün ayakta alkışlanarak karşılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün Beyaz Saray’a gitti.

        ABD Başkanı Joe Biden ve Netanyahu, Oval Ofis’te bir araya geldi. Burada Netanyahu’yu karşılayan Biden, “Konuşacak çok şeyimiz var” dedi. Netanyahu ise Biden’ın siyasi hayatını hatırlatarak “50 yıllık kamu hizmetiniz ve İsrail devletine verdiğiniz 50 yıllık destek için size teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

        Reuters haber ajansı Netanyahu’nun ilerleyen saatlerde ABD Başkan Yardımcısı ve Başkan Adayı Kamala Harris’le görüşeceğini bildirdi.

        Ayrıntılar gelecek…

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #israil
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