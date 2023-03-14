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ABD Başkanı Biden ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'tan AUKUS görüşmesi

ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, AUKUS anlaşması kapsamında California eyaletinin San Diego kentinde bir araya geldi. Görüşmede ekonomi ve savunma işbirlikleri ile Ukrayna-Rusya savaşı ve Çin konuları ele alındı

Giriş: 14.03.2023 - 07:00 | Güncelleme: ABONE OL
ABD Başkanı Biden ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'tan AUKUS görüşmesi
Biden ve Sunak'tan AUKUS görüşmesi
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ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ekonomi ve savunma işbirliklerinin yanı sıra Ukrayna'ya verilen destek ile Çin konularını masaya yatırdı.

AA'nın haberine göre Biden, Avustralya'nın nükleer denizaltıya sahip olması ve nükleer denizaltılarda kullanılan teknolojinin paylaşılmasını içeren AUKUS anlaşması kapsamında California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İngiltere Başbakanı Sunak ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Sunak'ın, AUKUS ortaklığı ve yakın savunma işbirliği yoluyla bölgesel güvenliği geliştirmeye yönelik taahhütlerinin altını çizdikleri kaydedildi.

Çin'in ortaya koyduğu zorluklar ve Hint-Pasifik güvenliği dahil, liderlerin, bir dizi küresel sorun hakkında görüş alışverişinde bulundukları bildirilen açıklamada, Ukrayna'ya yapılan güvenlik, ekonomik ve askeri yardımları ile Moskova'ya uygulanan ekonomik yaptırımları da görüştükleri kaydedildi.

Açıklamada, liderlerin, Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan Windsor Çerçeve Anlaşması'ndan duydukları memnuniyeti dile getirdikleri aktarıldı.

Görüşmede, ABD ile İngiltere arasındaki ekonomik ilişkilerin de masaya yatırıldığı belirtilen açıklamada, Biden'ın, Sunak'ı haziran ayında Washington'a davet ettiği bildirildi.

Açıklamada, Biden ve Sunak'ın iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmaları da masaya yatırdıkları bilgisi paylaşıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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