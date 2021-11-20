Biden, Şükran Günü için hazırlanmış iki hindiyi affetti

ABD Başkanı Biden, Şükran Günü için hazırlanmış iki hindiyi affetti - HABERLER

AA

Beyaz Saray'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen törende Biden, Indiana eyaletinde yetiştirilen yaklaşık 21 kiloluk hindileri bağışladı.

Hindiler Indiana eyaletindeki Purdue Üniversitesi Hayvan Bilimi Araştırma ve Eğitim Merkezi'ne gönderildi. AA'nın haberine göre; Biden, törende yaptığı konuşmasında, hindilerin Washington'a gelmeden önce kalabalığa alıştırıldığına değinerek, "Hindiler çocuklarla da tanıştırılmış. Ben hindilerin aşı olup olmadığından şüpheliyim." diyerek nükte yaptı.

Hindi affetme ve Şükran Günü gibi geleneklere devam etmenin son derece önemli olduğunu vurgulayan Biden, Kovid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına, aşıları geliştiren bilim insanlarına teşekkür etti.

HİNDİ AFFETME GELENEĞİ

ABD'de her yıl kasım ayının son perşembesi Şükran Günü olarak kutlanıyor. Beyaz Saray'da hindi affetme geleneği John F. Kennedy'nin başkan olduğu 1963'ten beri devam ediyor.