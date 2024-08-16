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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden, seçim yarışından çekildikten sonra ilk kez Harris ile mitinge katıldı | Dış Haberler

        ABD Başkanı Biden, seçim yarışından çekildikten sonra ilk kez Harris ile mitinge katıldı

        ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekildikten sonra ilk kez Demokratların başkan adayı olan Kamala Harris ile bir seçim mitingine katılarak seçmenlere birlik mesajı verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 00:31 Güncelleme: 16.08.2024 - 00:31
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        Biden, Harris ile mitinge katıldı
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        ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Maryland eyaletinde düzenlenen mitingde, hükümetin ilaç fiyatlarının düşürülmesiyle ilgili firmalarla yaptığı anlaşmayı halka duyurmak için birlikte sahneye çıktı.

        Coşkulu bir kalabalığın karşıladığı ikili, sahnede birbirlerine sarılarak seçmenlere birlik mesajı verirken Biden, Harris'in çok başarılı bir başkanlık yapacağını söyledi.

        Sadece ilaç fiyatları konusunda değil diğer ekonomi başlıklarında da Harris ile çok çalıştıklarını dile getiren Biden, seçimi kazandıktan sonra Harris'in bu hizmetleri sürdüreceğine inandığını belirtti.

        Biden'a desteğinden dolayı teşekkür eden Harris de kendi yönetimlerinde çok başarılı işler yaptıklarını ve ilaç fiyatları konusundaki bu yeni anlaşmanın mimarının Biden olduğunu söyledi.

        ABD Başkanı Biden, 21 Temmuz'da başkanlık yarışından çekildiğini ve başkan adaylığı için Harris'i desteklediğini açıklamıştı.

        Aynı hafta adaylığı kabul eden Harris, ön seçimlerde seçilen delegelerin oylarıyla Demokrat Partinin resmi olarak başkan adayı olmaya hak kazanmıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #joe biden
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