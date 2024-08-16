ABD Başkanı Biden, seçim yarışından çekildikten sonra ilk kez Harris ile mitinge katıldı

ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Maryland eyaletinde düzenlenen mitingde, hükümetin ilaç fiyatlarının düşürülmesiyle ilgili firmalarla yaptığı anlaşmayı halka duyurmak için birlikte sahneye çıktı.

Coşkulu bir kalabalığın karşıladığı ikili, sahnede birbirlerine sarılarak seçmenlere birlik mesajı verirken Biden, Harris'in çok başarılı bir başkanlık yapacağını söyledi.

Sadece ilaç fiyatları konusunda değil diğer ekonomi başlıklarında da Harris ile çok çalıştıklarını dile getiren Biden, seçimi kazandıktan sonra Harris'in bu hizmetleri sürdüreceğine inandığını belirtti.

Biden'a desteğinden dolayı teşekkür eden Harris de kendi yönetimlerinde çok başarılı işler yaptıklarını ve ilaç fiyatları konusundaki bu yeni anlaşmanın mimarının Biden olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Biden, 21 Temmuz'da başkanlık yarışından çekildiğini ve başkan adaylığı için Harris'i desteklediğini açıklamıştı.